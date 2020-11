De bewoners van de Sparrendaal in Rotterdam zijn er nog amper van bekomen: zondagavond laat ging vermoedelijk een zware vuurwerkbom af in de straat. De schade én schrik blijken de volgende ochtend groot.

Buurtbewoners maken aanstalten om naar bed te gaan als ze rond 22.20 uur de schrik van hun leven krijgen. “Mijn vrouw zat net op de wc en ik hoorde een klap, ik dacht dat ze gevallen was en rende naar haar toe”, vertelt een man aan Hart van Nederland. “Niet dus, mijn vrouw vloog van de wc af en deed gelijk de buitendeur open.”

Ook een echtpaar iets verderop schrok zich te pletter. “Ik zat net twee minuten boven en toen: boem! Het was echt een vreselijke klap”, zegt een man voor een dichtgetimmerd raam. “Mijn vrouw zat te gillen beneden.” “Mijn man en ik hebben echt een engel op onze schouder gehad”, vertelt de Rotterdamse zichtbaar aangeslagen.

‘Voelde de vloer trillen’

Een andere buurtbewoner zag hoe de straat binnen korte tijd helemaal volstond. “Het was een drukte van jewelste.” Het projectiel ging voor een van de huizen af. “We zagen die jongen bij het raam zitten, helemaal in paniek.” Volgens de man wilde hij eruit springen. “Iedereen was bezorgd. Uiteindelijk hebben buren hem met een ladder naar beneden gehaald.”

De explosie heeft een ravage achtergelaten in de straat: ramen zijn dichtgetimmerd, stukken metaal liggen in tuinen. “Het is een enorme luchtdrukverplaatsing geweest”, denkt een van de bewoners. “Je voelde de vloer trillen”, vertelt een directe buurman, terwijl hij bij een conifeer staat die door de klap uit de grond is gerukt.

Vuurwerkbom wraakactie?

“We zijn behoorlijk geschrokken. En wij niet alleen, de hele buurt”, weet een van de stellen. De explosie komt ook voor de aangeslagen Rotterdamse “totaal onverwacht”. “In dit stukje van de wijk wonen eigenlijk best nette mensen en dan gebeurt er dit”, verzucht ze. “Dit gaat te ver. Te ver.”

Waarom het projectiel bij de woning is neergelegd weet de buurt niet. De bewoners zouden op zichzelf zijn, is in de straat te horen. “Ik heb weinig contact met mijn buren”, vertelt de directe buurman. “Ik weet niet wat daar speelt.” De overbuurman denkt dat het een gerichte wraakactie was. “Maar daar moet je je niet mee bemoeien”, vindt hij.

‘Daders zijn kierewiet’

Dat de mensen die dit op hun geweten hebben niet goed bij hun hoofd zijn, daar zijn de Rotterdammers het over eens. “Ze zijn een beetje kierewiet”, wijst een man naar zijn hoofd. “Dit is abnormaal”, vindt een andere omwonende. “Je neemt zoveel mensen hierin mee”, zegt een van de buurtbewoners. “Vooral onschuldige en dat is zonde.”

De politie heeft tot diep in de nacht onderzoek gedaan. De aangeslagen vrouw hoopt dat er snel meer duidelijk wordt over wie en waarom van de explosie. Haar man is het daarmee eens. “Dat zoiets kan gebeuren is toch wel apart. Ik heb amper geslapen en sta nog steeds te trillen”, zegt hij tot slot.