Politie massaal op de been in Arnhemse wijk Geitenkamp, vier aanhoudingen

In tegenstelling tot zondagavond, was de politie was maandagavond massaal op de been in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Daar veroorzaken jongeren al dagen achter elkaar met zwaar vuurwerk onrust. Agenten maakten korte metten met de relschoppers: in totaal zijn vier mannen aangehouden. Dat laat de politie dinsdagochtend weten aan Hart van Nederland.

Al vijf avonden op rij zetten jongeren de wijk met vuurwerk op stelten. Bewoners worden bekogeld met vuurwerk, vuilcontainers worden in brand gestoken, en explosies gaan af bij auto’s en voor woningen. Over de dagen heen zijn meerdere arrestaties verricht.

Drie mannen die maandagavond zijn gearresteerd, zijn aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk. De andere man is aangehouden voor belediging. Een aantal jongeren hebben daarnaast een bekeuring gekregen omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen.

Massale politie-inzet

Zondag klaagden veel bewoners dat de politie niet kwam nadat ze 112 hadden gebeld. Volgens burgemeester Marcouch had de politie er “om tactische redenen” voor gekozen om zondagavond minder zichtbaar in Geitenkamp te zijn. Maandagavond was de politie daarentegen in groten getale aanwezig. Voor een snackbar hadden tientallen agenten de weg geblokkeerd, en verderop werden auto’s die de wijk in wilden rijden uitgebreid gecontroleerd.

Verslaggever Léon Mastik, die maandagavond aanwezig was in de wijk, zei dat de politie erg goed liet zien dat ze aanwezig waren. “Ze rijden rond en er zijn ook ME-bussen. Het is nog steeds een kat-en-muisspel tussen de politie en groepen jongeren die zo nu en dan toch vuurwerk afsteken.”

Het machtsvertoon van de politie heeft volgens een woordvoerder effect gehad. “We kunnen wel de conclusie trekken dat onze inzet effectief was geweest. Het was gisteren rustiger als je kijkt naar de situatie van daarvoor “, aldus de woordvoerder dinsdagochtend. Of de politie vanavond weer aanwezig zal zijn in de wijk, is nog onduidelijk.

Gisteren klaagden veel bewoners dat de politie niet kwam nadat ze 112 hadden gebeld. Vandaag is de politie daarentegen volop aanwezig in #Geitenkamp Zojuist dreven ze een groep jongeren bijeen rond een snackbar en werden mensen gecontroleerd @HartvNL pic.twitter.com/IF2FWBZU9w — Léon Mastik (@LeonHvNL) November 23, 2020

