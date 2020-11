Dure Audi ontploft door zwaar vuurwerk, eigenaren loven 5000 euro uit voor gouden tip

Loek van Driel en Bianca Vink uit Prinsenbeek schrokken vrijdagnacht wakker van een enorme knal. Toen Loek uit het raam keek, had hij slecht nieuws: een deel van hun Audi A3 van ruim een ton was ontploft door zwaar vuurwerk. “Woest ben ik”, zegt Bianca tegen Hart van Nederland.

Stukken auto lagen over een deel van de Boonhof verspreid. “De knal is zo hard geweest dat er stukken auto in de voortuin lagen en 25 meter verderop in een steeg. Ook lagen er stukken auto bij mensen in de vensterbank en zijn delen van de auto in andere auto’s geperforeerd”, aldus Bianca. Het leek volgens haar op een “klein oorlogsgebied”.

‘Persoonlijke aanslag’

Hoewel de auto, die nieuw meer dan 100.000 euro kost, total loss is, ziet Bianca dat niet als het ergste gevolg van de ontploffing. “Ik woon hier tussen de senioren. Die auto interesseert me niet, er komt wel een andere auto. Maar het feit dat iemand dit doet in een straat waar kwetsbare ouderen wonen, maakt me woedend.” Ze laat weten dat het de ouderen in de straat heel erg zijn geschrokken en zijn bang gemaakt.

Loek en Bianca hebben camerabeelden gemaakt van de actie van vrijdagnacht. Vanwege het politieonderzoek kunnen ze hier niks over zeggen. Bianca is er wel van overtuigd dat het een gerichte actie was en een “persoonlijke aanslag”.

Beloning

Voor de gouden tip wordt een grote beloning uitgeloofd. Het stel uit Prinsenbeek looft 5000 euro uit voor degene die met de tip komt die naar de dader leidt. “Dat geld geven we contant, zonder pardon. Want dit is niet normaal. De dader realiseert zich niet wat de gevolgen zijn”, zegt Bianca. “Het bedrag is niet voor de die auto, maar voor het onrecht dat bewoners van een rustige straat is aangedaan.