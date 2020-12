Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Curaçao dinsdag aangescherpt van ‘geel’ naar ‘oranje’. Dat betekent dat vanaf nu alle niet-noodzakelijke reizen naar het Caribische eiland dringend worden afgeraden. Vakanties zijn dus uit den boze.

De afgelopen weken worden er steeds meer coronabesmettingen op Curaçao vastgesteld. Het eilandbestuur voerde daarom op 1 december strengere maatregelen in. Zo geldt er nu een alcoholverbod in bars, cafés en restaurants. Ook mag er op straat niet gedronken worden. Het alcoholverbod geldt overigens niet voor geregistreerde gasten die in hotels verblijven.

De strenge maatregelen kwamen bovenop de avondklok die al van 21.00 uur tot 04.30 uur op het eiland geldt. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of de nieuwe maatregelen effect hebben. Maar door het stijgende aantal besmettingen heeft de Nederlandse overheid nu besloten het reisadvies aan te scherpen.

Nederlanders massaal naar Curaçao

Half oktober deed het kabinet de dringende oproep aan alle Nederlanders om tot half januari niet op vakantie te gaan naar het buitenland. Maar terwijl alle ‘gele’ landen in Europa daarna in rap tempo naar ‘oranje’ gingen, bleef het reisadvies voor het Caribische deel van het koninkrijk ongewijzigd op ‘geel’.

Dit had tot gevolg dat reisorganisaties het aantal boekingen naar Curaçao flink zagen toenemen. Al snel doken er op social media verschillende filmpjes op van Nederlandse vakantiegangers die het niet zo nauw bleken te nemen met de beperkende maatregelen, die óók op het Caribische eiland gelden.

Waarom niet eerder ‘oranje’ reisadvies?

Uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel kwam daarna naar voren dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders (87 procent) wilde dat het reisadvies voor Curaçao zou worden aangescherpt. De deelnemers waren vooral bang voor geïmporteerde coronabesmettingen door teruggekeerde landgenoten.

Gezondheidsdienst RIVM vindt het niet noodzakelijk dat reizigers die nu op Curaçao zitten direct terugkeren naar ons land. Wel moeten ze na aankomst tien dagen in thuisquarantaine gaan.