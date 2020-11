Feestende Nederlanders negeren coronaregels op Curaçao: moet het reisadvies op 'oranje'?

Hossende feestvierders, volle terrassen en een compleet gebrek aan afstand houden. Het is alsof Nederlandse vakantiegangers op Curaçao even alle coronamaatregelen ontvluchten. Op filmpjes op social media lijkt corona niet te bestaan op het Caribische eiland.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Het gedrag levert de vakantiegangers veel kritiek op. “Mensen denken van: oh, we mogen naar Curaçao? Nou dan mogen we ook wel een drankje drinken en ook wel een feestje bouwen”, merkt SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak op. “Ja, dat kan dus niet en dat zie je nu ook in die filmpjes.”

Hij vreest dat vakantiegangers als gevolg hiervan corona mee terug kunnen nemen naar ons land. “Eerder hebben we met de vakanties in Noord-Italië ook gezien dat heel veel mensen het virus mee terug brachten. Ik dacht dat we daar toch wel wat van geleerd zouden hebben, maar dat blijkt helaas nog niet het geval te zijn.”

(Tekst gaat verder onder Instagram-bericht)

Dit bericht bekijken op Instagram #zanzibarbeach #janthiel #willemstad #curacao 🇨🇼🇨🇼 Een bericht gedeeld door Frederik Abas (@frederikabas) op 8 Nov 2020 om 6:08 (PST)

Besmettingen nemen snel toe

Vorige week merkten reisorganisaties een flinke toename van het aantal boekingen naar Curaçao, na de uitspraken van premier Mark Rutte. Op zijn persconferentie gaf hij een “dringend” negatief reisadvies voor reizen naar het buitenland tot half januari, maar zei ook dat het Caraïbische gedeelte van het koninkrijk buiten dat advies valt.

Het aantal besmettingen op Curaçao bleef een lange tijd erg laag, maar sinds de afgelopen weken loopt het aantal positieve tests ook daar gestaag op. Woensdag werden 51 nieuwe gevallen gemeld, een dagrecord voor het eiland. Daarmee ligt het aantal besmettingen op zo’n 32 per 100.000 inwoners, vrijwel gelijk aan de Nederlandse cijfers op dit moment.

Lees ook: Curaçaose man hoort tijdens vlucht dat hij besmet is met coronavirus

Van veel besmettingen is nog niet duidelijk wat de bron is. De lokale overheid laat weten dat wordt onderzocht of er een specifieke bijeenkomst is geweest waar veel mensen het virus hebben opgelopen. Meer dan dertig van de nieuw positief geteste mensen kunnen namelijk niet gelinkt worden aan al bestaande gevallen.

‘Onveilige situatie’ volgens bewoners

Eilandbewoners vrezen dat de toename deels komt door de grote hoeveelheden Nederlanders die het eiland nu overspoelen. Ook het massaal negeren van de coronaregels baart zorgen.

De Curaçaose dj Alain deed een oproep op Instagram om mensen te waarschuwen. “Vraag me niet om op je drukke illegale privéfeest in je villa te komen draaien! M’n antwoord is pertinent nee!”, benadrukt hij stellig. “Wanneer komt het tot je verstand dat corona en maatregelen veel sneller verdwijnen als je de regels volgt. Ook als je op Curaçao op vakantie bent dus!”

Op het eiland geldt sinds 14 september een avondklok, een maand eerder werden dans- en muziekactiviteiten verboden. Maar Curaçaoënaars vertellen aan Hart van Nederland dat feesten ongehinderd doorgaan. “De clubs moeten om 2.00 uur sluiten, maar dat gebeurt niet”, weet Nadine Roos. “Mensen zitten daar met z’n allen tegen elkaar, het is echt geen veilige situatie.”

‘Reisadvies niet uit te leggen’

Ook vanuit Nederland klinkt kritiek op de vakantiegangers. Kamerlid Van Raak pleit er daarom voor dat het kabinet vakantiereizen naar het eiland gaat afraden. “Je mag niet naar de Canarische eilanden, maar wel naar Curaçao. Dat is eigenlijk niet uit te leggen”, aldus de SP’er.

Lees ook: Deze extra coronamaatregelen gingen vorige week woensdag in

“Wees helder”, is zijn boodschap aan de regering dan ook. “Als wij afspreken dat je beter niet naar het buitenland kunt gaan, dan moet je dat ook niet toestaan.” De Nederlanders op Curaçao roept Van Raak op om zich te gedragen. “Je weet dat er strenge regels zijn, dus ook als je een paar biertjes op hebt en ook als het heel gezellig is, gedraag je gewoon. Kom op.”

Het Ministerie van Volksgezondheid zegt de situatie in de gaten te houden en donderdag nog contact op te met de autoriteiten op het Caribische eiland. “Voor iedereen die vakantie houdt op Curaçao of elders in het Caribisch deel van het koninkrijk geldt natuurlijk dat je altijd de geldende maatregelen moet naleven.” Het ministerie wil nog niet vooruitlopen op een eventuele aanscherping van het reisadvies.

Foto: Instagram