Curaçaose man hoort tijdens vlucht dat hij besmet is met coronavirus

Een Curaçaose man die donderdagmiddag met een vliegtuig van TUI uit Nederland op Curaçao is geland, kreeg tijdens de vlucht te horen dat hij is besmet het het coronavirus.

Dat heeft de Curaçaose epidemioloog Izzy Gertsenbluth donderdagavond (lokale tijd) bevestigd.

De passagiers werden voor vertrek op Schiphol getest op Covid-19. Tijdens de vlucht kreeg de man het bericht dat hij was besmet met het virus.

Andere passagiers gemonitord

De man is na aankomst in isolatie geplaatst. Het cabinepersoneel en de passagiers die twee rijen voor, achter en naast hem zaten worden gemonitord. Ze moeten de komende dagen verplicht een mondkapje dragen.

Volgens Gerstenbluth heeft Curaçao de afgelopen dagen in Nederland geprotesteerd tegen het gebruik van de zogenaamde gorgeltest voor passagiers die naar het eiland komen. Dat is een test op corona die volgens Gerstenbluth niet volledig betrouwbaar is. Passagiers die Curaçao bezoeken moeten een test ondergaan op Covid-19. De besmette man had een gorgeltest ondergaan en daaruit kwam niet naar voren dat hij was besmet.