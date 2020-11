De tweede coronagolf lijkt voorzichtig af te vlakken. Het aantal besmettingen daalt gestaag en ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen neemt langzaam af. Tot en met woensdag 18 november gelden er strengere coronamaatregelen, daarna gaan we weer terug naar de ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op woensdag: 5.424, dat zijn er 738 meer dan dinsdag

– Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op woensdag: 2.277, dat zijn er 18 minder dan dinsdag

– Aantal coronapatiënten op de intensive care op woensdag: 606, dat zijn er 8 meer dan dinsdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.215

Update 06:57 – Voor zo’n 10 musea dreigt sluiting binnen een half jaar

Zo’n tien musea verwachten binnen een half jaar definitief te moeten sluiten door de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête die de Museumvereniging donderdag publiceert. Daaraan is meegedaan door zo’n 60 procent van de leden van de brancheorganisatie. Van hen verwacht ongeveer een kwart het nog hoogstens een jaar te kunnen volhouden.

Het kabinet heeft tijdens de crisis al vroeg noodsteun geregeld in de vorm van regelingen. Ook heeft de minister van OCW sectorspecifieke steun toegezegd. In totaal gaat het tot 1 juli 2021 om zo’n 1,5 miljard euro. Toch komt het geld niet altijd daar terecht waarvoor het bedoeld is, stelt de Museumvereniging.

Dit komt volgens de vereniging onder meer doordat de uitvoeringen van verschillende noodsteunmaatregelen elkaar soms in de weg zitten. Overigens ontvangt zo’n 10 procent van de musea geen enkele noodsteun. Het zou dan vooral gaan om privémusea.

Update 06:11 – Vuurwerkhandel: politiek misbruikt virus voor algeheel verbod

“De politiek misbruikt het coronavirus om een algeheel vuurwerkverbod te forceren”. Dat schrijven de Nederlandse vuurwerkhandelaren op een paginagrote advertentie met de kop “Wij zeggen alvast sorry!” die donderdag in enkele landelijke dagbladen staat.

“Wij weten dat onze zorg onder druk staat en jaarlijks meer dan 2 miljoen mensen zich melden op de Spoed Eisende Hulp (SEH). We weten ook dat slechts 385 daarvan vuurwerkgerelateerd zijn. En wij weten ook dat je daar het letsel door illegaal en onlangs verboden vuurwerk afhaalt, er niet veel letsel meer overblijft,” zo is te lezen in de advertentie die een initiatief is van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).

Update 05:51 – GGD’s werken met software die niet op pandemie is berekend

Het computerprogramma dat de 25 Nederlandse GGD’s gebruiken en waaruit het RIVM de dagelijkse besmettingscijfers haalt, is niet geschikt voor toepassing tijdens een pandemie. Dat stelt de ontwikkelaar van het programma in de handleiding ervan. GGD’s en RIVM erkennen onvolkomenheden tegen de Volkskrant. Maar ze stellen dat er in crisistijd te moeten roeien met de riemen die zij hebben.

Het programma, HPZone, is een cruciale schakel in de corona-ict-keten van GGD’s en het RIVM. Het is de digitale basis voor bron- en contactonderzoek en vormt de verbinding tussen het GGD-coronatestsysteem (CoronIT) en het RIVM-systeem voor het monitoren van de verspreiding van het virus (Osiris).

De kwetsbaarheid van HPZone werd vorige week publiekelijk duidelijk tijdens twee storingen. Terwijl kabinet en samenleving wachtten op nieuwe besmettingscijfers waaruit zou moeten blijken of de ‘gedeeltelijke lockdown’ al effect sorteerde, kreeg het RIVM door technisch malheur niet de volledige aantallen positieve tests door.

Een verklaring is dat het programma nooit als centraal systeem bedoeld is.

Update 01:21 – Kabinet verwacht eind dit jaar einde aan nertsenhouderijen

Het kabinet gaat ervan uit dat eind dit jaar geen nertsen meer worden gehouden in Nederland. Landbouwminister Carola Schouten zegt snel met een stoppersregeling te komen. Volgens sectororganisaties zullen in dat geval voor eind december alle resterende dieren zijn gedood en afgevoerd.

Bij ruim de helft van de nertsenfokkerijen in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Die bedrijven zijn allemaal preventief geruimd, omdat de dieren ook mensen kunnen aansteken. Op de boerderijen waar geen besmettingen zijn gevonden, worden momenteel de dieren die dit voorjaar geboren zijn gedood en gevild.

Bij nertsenhouderijen in risicogebieden worden de moederdieren, die anders gebruikt zouden worden om verder te fokken, eveneens gedood. Fokkers in andere regio’s kunnen deze dieren nog wel aanhouden. Sommigen stellen een besluit daarover volgens Schouten uit tot er duidelijkheid is over een compensatieregeling.

De Tweede Kamer wil voor het einde van het jaar een definitief einde aan de nertsensector, ook voor de fokdieren, nu in Denemarken een gemuteerde variant van het coronavirus rondgaat die zijn oorsprong vindt bij de pelsdieren. Het kabinet mikte tot dusver op een einddatum van 1 maart 2021. Dat was bijna drie jaar eerder dan eerder was afgesproken.

Update 00:51 – Record aantal besmettingen op Curaçao

Op Curaçao is woensdag een record aantal coronabesmettingen geregistreerd. Het gaat om 51 gevallen. Niet eerder waren er zoveel registraties van besmettingen op één dag op het eiland.

De overheid laat weten dat wordt onderzocht of er een specifieke bijeenkomst is geweest waar veel mensen besmet zijn geraakt. Meer dan dertig van de nieuwe besmettingen kunnen namelijk niet gelinkt worden aan al bestaande gevallen.

Op Curaçao zijn nu 315 actieve besmettingen geregistreerd. Zeven mensen met een coronabesmetting liggen in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care. Sinds maart van dit jaar zijn twee mensen overleden die waren besmet met corona.