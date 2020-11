Minister Curaçao: toeristen niets te maken met toename corona-besmettingen

De Nederlandse toeristen die op grote schaal naar Curaçao reizen, hebben niets te maken met het oplopende aantal corona-besmettingen op het eiland. Dat zegt de Curaçaose minister Anthony Begina. Het kabinet houdt de situatie op de Cariben in de gaten.

Op Curaçao waren donderdag 51 positieve coronatests, een dagrecord. Terwijl het aantal besmettingen er toeneemt, circuleren op social media allerlei filmpjes van Nederlandse toeristen die het niet zo nauw nemen met de coronaregels. Omdat het eiland nog ‘op geel’ staat, reizen veel Nederlanders ernaartoe om de situatie hier even te ontvluchten.

Geel reisadvies

Dat reisadvies moet vooral geel blijven, vindt Begina, die als gevolmachtigd minister van Curaçao aanschoof bij de ministerraad in Den Haag. “Het aantal Nederlanders op Curaçao heeft er niets mee te maken, alle besmettingen die we hebben zijn lokaal. Het is heel goed dat het reisadvies op geel staat, daar heb ik juist voor gepleit.”

Het leidde afgelopen week tot een run op tickets naar de Cariben. Helemaal nadat premier Rutte op de persconferentie van 3 november aanstipte dat Curaçao een van de weinige plekken is die nog ‘op geel staat’. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders wil dat het reisadvies wordt aangescherpt. Ze zijn bang dat de toeristen daar het virus oplopen en dat vervolgens weer mee terugbrengen naar Nederland.

‘Oranje advies heeft grote gevolgen’

Voor de economie van het Caribische eiland zijn de toeristen van levensbelang. De maanden dat het vliegverkeer stillag door het virus, waren desastreus voor de toeristische sector daar. Een oranje reisadvies kan dus grote gevolgen hebben, ziet ook staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties.

“Maar als het aantal besmettingen op Curaçao oploopt, loop je de kans dat mensen het meenemen”, erkent Knops. “Dus vanuit Nederlands perspectief is het belangrijk om daar goed naar te kijken en af te wegen wat de risico’s zijn.” Op dit moment lijkt het er dus nog niet op dat het kabinet ook dit eiland ‘op oranje’ zet.