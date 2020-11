Een overgrote meerderheid van de Nederlanders wil dat het reisadvies voor Curaçao van ‘geel’ naar ‘oranje’ wordt aangescherpt. Dat blijkt donderdag uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3.600 deelnemers.

Reisorganisaties zien sinds vorige week een flinke toename van het aantal boekingen naar Curaçao. Premier Mark Rutte gaf in zijn persconferentie een “dringend” negatief advies voor vakanties naar het buitenland, maar zei daarbij dat het Caraïbische gedeelte van het koninkrijk buiten dat advies valt.

Nu duiken er beelden op van Nederlandse vakantiegangers die het niet zo nauw nemen met de coronaregels. En dat op het moment waarop Curaçao een recordaantal besmettingen meldt. Voor veel Nederlanders reden genoeg om het reisadvies aan te scherpen. Maar liefst 87 procent wil ‘code oranje’ voor het vakantie-eiland, 10 procent vindt het reisadvies prima zoals het nu is.

‘Doe de grenzen dicht’

Veel mensen hebben geen goed woord over voor het gedrag van hun landgenoten op Curaçao. “Zo krijgen we het virus nooit onder controle”, is een veelgehoorde reactie. Anderen menen dat we “dan maar een jaartje niet op vakantie moeten gaan”. Ook had de regering de vliegtuigen aan de grond had moeten houden, is een opinie die geregeld te horen valt.

Ondervraagden willen vooral dat het reisadvies voor het Caribische eiland naar ‘oranje’ gaat omdat ze bang zijn dat vakantiegangers het virus mee terug nemen naar Nederland. Voor 90 procent van de panelleden is dit de belangrijkste reden om alle niet-noodzakelijke reizen, en daarmee vakanties, af te raden.

“Doe de grenzen dicht. Laat niemand op vakantie gaan naar het buitenland”, reageert een deelnemer. “Dan kunnen we misschien in januari weer zachtjes aan beginnen met een (normale) samenleving.” Een op de twaalf mensen zegt niet bang te zijn voor geïmporteerde corona uit Curaçao.

‘Nederlanders, gedraag je’

Ook vanuit de oppositie wordt opgeroepen om het reisadvies voor Curaçao aan te passen. SP-Kamerlid Ronald van Raak wil dat het kabinet helderheid schept. “Je gaat of wel naar het buitenland of niet naar het buitenland”, stelt hij bij Hart van Nederland. “Zoals het nu is, dat je niet naar België mag, maar wel naar Curaçao. Dat kan niet.”

Op Curaçao geldt een avondklok en zijn dans- en muziekactiviteiten verboden. Toch lijken veel mensen de coronaregels aan hun laars te lappen. Van Raak roept Nederlandse vakantiegangers op om zich te gedragen. “Je weet dat er strenge regels zijn. Dus ook als je een paar biertjes op hebt en ook als het heel gezellig is: gedraag je gewoon. Kom op.”

