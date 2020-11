Aantal nieuwe coronabesmettingen loopt weer op na dip vorige week

De forse daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen lijkt voorlopig ten einde. In de afgelopen dag zijn er bij gezondheidsdienst RIVM 5.658 positieve tests geregistreerd en daarmee stijgt het aantal nieuwe gevallen voor de tweede dag op rij.

Dat betekent dat het aantal nieuwe besmettingen met 240 is gestegen ten opzichte van een dag eerder. Woensdag registreerde het RIVM nog 5.418 positieve tests, blijkt uit donderdag bijgestelde cijfers. Op dinsdag meldde de gezondheidsdienst 4.682 positieve tests, maandag ging het om 4.701 mensen die het virus bleken te hebben.

Brandhaard Amsterdam

De grootste coronabrandhaard van het land is nu Amsterdam. Daar zijn in de afgelopen dag 395 nieuwe gevallen bijgekomen. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam (326), Den Haag (172) en Utrecht (118).

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 89. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan de gezondheidsdienst. Woensdag werden er nog 76 sterfgevallen gemeld.

Minder ziekenhuisopnames

Op dit moment liggen er 2.201 mensen in het ziekenhuis met corona. Dat zijn er 76 minder dan op woensdag. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 595 op de intensive care, een afname van elf in vergelijking met een dag eerder.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat in de afgelopen dag 28 coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan acht personen die op de ic liggen.