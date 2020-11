Vier op de tien Nederlanders wil zich niet laten vaccineren tegen corona

Bijna 40 procent van de Nederlanders laat zich níet inenten als er straks een coronavaccin beschikbaar is. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3.000 mensen. Bijna de helft zegt zich wel te willen laten vaccineren zodra dit kan. Dat geldt vooral voor vijftigplussers.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukte woensdag nogmaals dat een coronavaccin niet verplicht wordt. Wel kan het volgens de bewindsman zo zijn dat groepen die eerder ingeënt zijn zich niet aan bepaalde coronaregels hoeven te houden.

Coronavaccin verplichten?

Kamerleden reageerden woedend op de opmerkingen van De Jonge. Als bepaalde coronamaatregelen langer blijven gelden voor niet-gevaccineerde mensen zou dat eigenlijk neerkomen op een vaccinatieplicht, stellen zij. Dat terwijl het kabinet steeds heeft beloofd dat vaccineren niet verplicht wordt.

“Dat is echt een misverstand”, zegt De Jonge hierover. Hij denkt slechts na over eventuele versoepelingen voor specifieke groepen die als eerste worden gevaccineerd. “Het is belangrijk om te weten dat als we gaan vaccineren, dat verschillende maanden in beslag zal nemen”, legt de minister uit.

“Als een deel van de samenleving al gevaccineerd is, bijvoorbeeld medewerkers in de zorg en mensen die wonen in een verpleeghuis, dan is het natuurlijk voor hen niet meer nodig zich aan de maatregelen te houden”, stelt de bewindsman. Maar een verplichting ligt echt niet op tafel, benadrukte hij nog eens.

Dat lijkt een verstandig standpunt, want een vaccinatieplicht kan op weinig steun onder Nederlanders rekenen: ruim 60 procent van de deelnemers vindt dat inenting tegen corona vrijwillig moet blijven. Daar staat tegenover dat ongeveer een derde wél wil dat de wet wordt aangepast zodat mensen verplicht kan worden om het vaccin te nemen.