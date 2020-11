Mensen die een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus, krijgen geen extra voordelen ten opzichte van mensen die het vaccin weigeren. Wel kan het zo zijn dat groepen die eerder gevaccineerd zijn, zich dan niet langer aan bepaalde coronaregels hoeven te houden.

Dat zegt minister Hugo de Jonge nadat onrust was ontstaan over zijn uitspraken dat bepaalde coronaregels langer gelden voor mensen zonder vaccinatie. Kamerleden als PVV-leider Geert Wilders en Henk Krol reageerden woedend op de opmerkingen van De Jonge in het AD. Het uitdelen van voordelen zou ongeveer hetzelfde zijn als een vaccinatieplicht, zeggen zij.

Geen verplicht vaccin

Die plicht komt er echt niet, benadrukte De Jonge woensdag nog maar eens. “Dat is echt een misverstand.” Wel is het zo dat er wordt gedacht aan mogelijke versoepelingen voor specifieke groepen die als eerste worden gevaccineerd. Denk bijvoorbeeld aan de bewoners en medewerkers in een verpleeghuis, die zich na inenting niet langer aan de 1,5 meter hoeven te houden.

Op dit moment is de verwachting dat begin volgend jaar de eerste vaccins tegen het coronavirus beschikbaar komen. Omdat er niet genoeg is voor alle Nederlanders, zal een groot deel van de bevolking moeten wachten op een prik. Het proces gaat naar verwachting maanden in beslag nemen, zegt De Jonge.

‘Hoop stappen nemen’

De bewindsman benadrukt dat er nog een hoop stappen genomen moeten worden. Het zou ook nog zo kunnen zijn dat een bepaald vaccin bij bepaalde bevolkingsgroepen beter werkt dan bij andere. De Gezondheidsraad komt eind volgende week met een advies over wie als eerste in aanmerking moeten komen voor een prik.

In Groot-Brittannië ligt het advies er al. Daar is duidelijk dat ouderen en zorgpersoneel voorrang krijgen als het vaccineren kan beginnen. Maar zelfs voor die groepen kan het dan nog weken duren voordat iedereen is ingeënt.

