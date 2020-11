Positief dierennieuws uit DierenPark Amersfoort deze keer. Olifant Kina is donderdagochtend bevallen van een jong. Welke kleur de muisjes moeten zijn, is nog onduidelijk: de dierentuin weet nog niet of het kalfje een mannetje of vrouwtje is.

Moeder Kina en haar jong maken het volgens dierverzorger Rob Saris goed. Het was een bijzondere bevalling, want de dieren worden meestal in de nacht geboren. Daar trok het nieuwe olifantje zich echter niets van aan: hij of zij zag rond 10.00 uur het levenslicht.

“Het olifantje heeft al gedronken en Kina houdt haar jong goed in de gaten”, vertelt de dierverzorger. “Het is het tweede jong van Kina, dus zij weet nu goed wat het moederschap inhoudt.” Saris legt uit dat het geslacht van het olifantenjong nog niet bekend is. “We kunnen het geslacht pas zien als het jong voor het eerst heeft geplast.” Tot die tijd is het dus nog even spannend.

Olifantje nog niet te zien

Het pasgeboren olifantje is nog niet te bewonderen door het publiek, omdat DierenPark Amersfoort momenteel gesloten is in verband met de coronamaatregelen. Als de dierentuin weer opengaat zal het olifantje volgens Saris af en toe te zien zijn.

Bezoekers kunnen dan in kleine groepjes en onder begeleiding van een gids het binnenverblijf betreden. Het jong mag binnenkort ook dagelijks even het buitenverblijf ontdekken met de rest van de kudde. “Als bezoeker moet je straks dus een beetje geluk hebben om het kleintje te kunnen spotten”, verwacht de dierverzorger.

‘Lichtpuntje in moeilijke tijd’

De geboorte van het babyolifantje is voor DierenPark Amersfoort een lichtpuntje in donkere tijden. Vorige week verloor het park twee geliefde chimpansees die al erg lang woonden in de dierentuin. Door een menselijke fout wisten de apen te ontsnappen. Er ontstond een dreigende situatie en de verzorgers zagen geen andere mogelijkheid dan de dieren dood te schieten.

Saris vertelt dat de gebeurtenis een grote impact heeft op de dierverzorgers en andere medewerkers van DierenPark Amersfoort. “Het verdriet is groot, maar deze olifantgeboorte is een lichtpuntje voor alle betrokkenen in deze moeilijke tijd”, vertelt hij.

De olifantenkudde is nu al te volgen via een livestream van DierenPark Amersfoort. De kudde bestaat uit vier generaties Aziatische olifanten.

