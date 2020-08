Premier Mark Rutte kondigde donderdagavond een verscherping van de coronamaatregelen aan, onder andere in de horeca en voor studenten. Een logische keuze, zegt voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care in een reactie tegen Hart van Nederland.

Rutte deed tijdens de extra ingelaste persconferentie een dringend beroep op jongeren. “Neem je verantwoordelijkheid, voor jezelf en voor anderen”, roep de minister-president op. Gommers vindt dat een terechte oproep. “Het is goed dat we aangesproken worden op ons eigen gedrag, dat is belangrijk.”

‘Behoorlijk snel gegaan’

In juni en juli werden veel coronamaatregelen versoepeld, omdat het aantal besmettingen was afgenomen. Nu, begin augustus, is het nodig om de maatregelen te verscherpen. Dat is behoorlijk snel, vindt Gommers. “We hadden gehoopt dat we deze zomermaanden nog helemaal niet in deze problemen zouden zitten.”

De afgelopen week kwamen er 2.588 nieuwe besmettingen met corona bij. Donderdag werden er 601 nieuwe gevallen op een dag gemeld, het hoogste aantal sinds 26 april. Gommers wijst erop dat ons land op dit moment in een overgangsfase zit. “Er zijn nog geen harde cijfers dat we zware maatregelen moeten nemen. Het zou wel kunnen dat we die kant op moeten gaan.”

De ic-baas noemt de nieuwe maatregelen logisch. “We zien de afgelopen weken dat het alleen nog maar toeneemt, dus dan moeten we maatregelen nemen waardoor het stopt.” Ook op de intensive care ziet hij inmiddels de gevolgen. “Twee weken lang lagen er minder dan twintig coronapatiënten. De laatste dagen is dat gestegen naar dertig. Lage getallen, maar wel een stijging.”

Overvolle intensive cares?

Gommers vreest dat de intensive cares weer overvol raken als het aantal coronabesmettingen blijft toenemen. “Ons is de gevraagd in enkele maanden de ic-capaciteit op te schalen. Als ik dit zo hoor, begin ik me zenuwachtig te maken of die plannen niet naar voren gehaald moeten worden.”

Een belangrijke rol is weggelegd voor de GGD’en, aldus Gommers. “De nadruk ligt nu op contactonderzoek. We krijgen steeds meer informatie dat het moeilijk is voor de GGD’en, maar daar valt of staat het hele systeem mee. Als contactonderzoek niet meer mogelijk is, moet dat acuut worden losgelaten, net als na carnaval.”

Het aantal besmettingen zal dan razendsnel toenemen, vreest de ic-baas. “De vraag is dus hoelang de GGD dit volhoudt. Als dat niet lukt, krijgen we exponentiële groei en kan het zijn dat we in september meer ic-bedden nodig hebben.”

Nog geen jongeren

Het aantal besmettingen neemt vooral onder jongeren snel toe, maar Gommers ziet dat niet terug op de intensive care-afdelingen. “De leeftijd van onze patiënten is de afgelopen tijd niet veranderd. Er liggen bijna geen jongeren op de ic. Alleen als ze onderliggend lijden hebben, maar dat is ongelooflijk zeldzaam.”

Volgens de ic-baas zijn de coronapatiënten die intensieve zorg nodig hebben vooral mensen van boven de vijftig jaar. “Twee derde is man en wat dikker.”