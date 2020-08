In aanloop naar de persconferentie van premier Mark Rutte donderdagavond, blijkt dat het vertrouwen in het overheidsbeleid rondom het coronavirus flink is afgenomen. Ook hebben mensen bijzonder weinig vertrouwen in het naleven van eventuele scherpere coronamaatregelen.

Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim tweeduizend Nederlanders. Hen werd gevraagd of ze vertrouwen hebben in het coronabeleid van de regering. Het grootste deel, 62 procent, heeft dat vertrouwen nog altijd. Iets meer dan een derde van de mensen (34 procent) gelooft niet in de overheidsmaatregelen.

Jongeren

Opvallend is dat vooral jongere mensen weinig vertrouwen hebben in het coronabeleid. Van de deelnemers onder de 30 jaar gelooft maar de helft in de aanpak. Het aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt het hardst bij jongeren.

Bij de groep van 30 tot 50 jaar gelooft 57 procent in het overheidsbeleid. Bij vijftigplussers is het vertrouwen nog het grootst: 66 procent, ofwel twee derde.

Vertrouwen coronabeleid afgenomen

Deelnemers aan het onderzoek werd ook gevraagd of hun vertrouwen in het coronabeleid is toegenomen, gelijkgebleven of afgenomen. 44 procent geeft aan dat het vertrouwen in de loop van de tijd is afgenomen. Slechts drie procent kreeg meer vertrouwen in het kabinet. Het grootste deel van de mensen, namelijk 52 procent, stelt dat het vertrouwen gelijk is gebleven.

Jongere mensen hebben het minste vertrouwen en zijn het vertrouwen ook het meest verloren. Van de deelnemers onder de 30 jaar gelooft 49 procent minder in het beleid dan voorheen. Bijj de groep van 30 tot 50 jaar is dat 48 procent. Van de vijftigplussers zegt 41 procent dat het vertrouwen is afgenomen.

Scherpere maatregelen

De laatste weken stijgt het aantal coronabesmettingen in ons land. Mogelijk worden tijdens de persconferentie van Rutte en een aantal ministers strengere maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het overgrote deel van de mensen denkt niet dat Nederlanders zich aan eventuele scherpere maatregelen zullen houden. Bijna drie kwart van de mensen (71 procent) heeft daar weinig vertrouwen in. Slechts 22 procent gelooft nog wel in de bereidheid van Nederlanders om zich aan de regels te houden.