Meerderheid wil uitbreiding mondkapjesplicht, onder andere in winkelstraat

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland weer toeneemt, stijgt ook de roep om op meer plekken mondkapjes te verplichten. De meerderheid van de Nederlanders staat achter een uitgebreide mondkapjesplicht, blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland.

Aan het onderzoek deden vrijdag meer dan tweeduizend mensen mee. Hen werd voorgelegd op welke plekken zij mondkapjes verplicht zouden stellen, om verspreiding van het coronavirus te beperken.

Mondkapjesplicht

De meeste mensen (72 procent) zijn voor een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Niet heel verrassend: het ov is de enige plek in Nederland waar nu al een verplichting geldt voor de beschermingsmiddelen.

Ook in ziekenhuizen (60 procent) en drukke winkelgebieden (57 procent) moeten mensen een mondkapje op, als het aan de meerheid ligt. Iets minder dan de helft van de mensen (43 procent) is voor een mondkapjesplicht in theaters en bioscopen.

‘Overal verplichten’

Daarna volgen nog musea (33 procent), drukke stranden en de horeca (beide 30 procent). 18 procent van de mensen is voor een mondkapjesplicht in álle buitenruimten en 14 procent vindt de mondkapjes maar onzin: zij vinden dat ze nergens verplicht zouden moeten zijn.

Het RIVM vindt dat er nog geen reden is om het huidige mondkapjesbeleid aan te passen, net als minister Ferd Grapperhaus. Het kabinet heeft het Outbreak Management Team wel gevraagd om aanvullend advies over het nut van de mondkapjes.