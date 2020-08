In de afgelopen zeven dagen zijn er in Nederland 2.588 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een week eerder: toen kwamen er 1.329 nieuwe gevallen bij.

Dat blijkt dinsdag uit de wekelijkse corona-update van gezondheidsdienst RIVM. Het aantal besmettingen neemt sinds begin vorige maand weer toe. Ter vergelijking: in de eerste week van juli werden er nog 432 nieuwe gevallen gemeld.

Dinsdag werd bekend dat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid donderdag een persconferentie zullen houden over de stijging van het aantal coronabesmettingen.