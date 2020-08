Aantal passagiers met corona op Schiphol flink gestegen

Het aantal passagiers met corona dat landde op Schiphol is in de afgelopen flink gestegen ten opzichte van de anderhalve maand daarvoor. GGD Kennemerland meldt dat er 38 nieuwe gevallen bij zijn gekomen waarbij een passagier de dagen na de vlucht besmet bleek met corona.

In de periode 1 juni tot en met 17 juli werden 38 passagiers positief getest op corona. Tussen 17 juli en 30 juli, een veel kortere periode, bleken nog eens 38 passagiers besmet met het virus. Maar benadrukt een woordvoerder van de GGD; “Het is niet gezegd dat die mensen daadwerkelijk al corona hadden toen ze aan boord zaten van hun vlucht.” De passagiers in kwestie werden in de dagen na hun aankomst positief getest.

Het gaat hierbij alleen om passagiers die landen in Nederland, niet om vertrekkende reizigers of mensen die overstappen op een andere vlucht. Als een passagier positief wordt getest, dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Er wordt contact opgenomen met passagiers die rondom de besmette reiziger hebben gezeten. De GGD zegt niet te kunnen zeggen of positief geteste passagiers besmet zijn geraakt op de vlucht zelf.

Passagiers met corona op Eindhoven Airport

Niet alleen Schiphol ziet een stijging in het aantal bevestigde besmettingen onder passagiers die landen op de luchthaven. GGD Brabant Zuidoost meldt maandag dat er sinds begin juni 26 passagiers met corona zijn aangekomen op Eindhoven Airport. Twee weken geleden stokte het aantal besmette reizigers op 7. Dat houdt in dat het aantal besmette passagiers is verviervoudigd.

Lees ook: Verviervoudiging passagiers met corona op Eindhoven Airport