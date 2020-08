Rutte doet oproep aan jongeren: 'Neem je verantwoordelijkheid, voor jezelf en anderen'

Op de persconferentie donderdagavond sprak premier Mark Rutte over een “gevaarlijke opmars” van het coronavirus in Nederland. Het kabinet kondigde daarom extra maatregelen in de strijd tegen het oplaaiende virus.

“Het coronavirus is in opmars”, zei Rutte aan het begin van de persconferentie. “De cijfers liegen er niet om, het aantal besmettingen nemen toe. We dreigen de winst te verspelen die we hebben geboekt.” De boodschap is dan ook simpel volgens de minister-president. “Een tweede lockdown willen we niet en die hoeft er ook niet te komen. Maar dan moet er wel wat gebeuren.”

Het aantal besmettingen loopt sinds de versoepeling van de coronamaatregelen weer snel op. De afgelopen week kwamen er 2.588 nieuwe besmettingen bij, de week daarvoor waren dat er 1.329. Donderdag werden er 601 nieuwe gevallen op een dag gemeld.

‘Corona is geen grap’

Met name jongeren moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vindt Rutte, voor zichzelf en voor de ouderen die ze liefhebben. “Corona is niet voorbij. Het is geen grap en het is oerstom om te doen alsof dat wel zo is. Werk wel mee aan contactonderzoek”, drukte de premier hen op het hart. “Wees verantwoordelijk voor jezelf en anderen.”

Hij riep hen dan ook op om niet in de buurt te komen van ouderen en mensen die een kwetsbare gezondheid hebben. “Dat risico mag je niet nemen.” Door ons goed aan de basisregels te houden, kwam er ruimte voor versoepelingen, aldus de premier. “Laten we zorgen dat we tweede lockdown voorkomen, want dat lukt alleen samen.”

En hoe Nederlanders dat moeten doen? Door de opgelegde maatregelen écht in acht te nemen, benadrukt Rutte. Dat betekent dus handen wassen, anderhalve meter afstand houden, zoveel mogelijk thuiswerken en bij klachten vooral testen en thuisblijven.

‘Blijf weg bij drukke plekken’

Verder had de minister-president een duidelijke boodschap voor toeristen uit binnen- en buitenland. “Blijf weg bij drukke plekken in de hoofdstad”, zei hij mede op verzoek van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam.

Burgemeesters en de veiligheidsregio’s gaan een hoofdrol spelen in het onder controle houden van besmettingshaarden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het indammen van de hoeveelheid aanwezige supporters bij voetbalwedstrijden. Ook kan besloten dat er helemaal geen fans aanwezig mogen zijn. of ze helemaal niet tot wedstrijden toe te laten, of het wijzigen van (avond)winkeltijden.

Voor studenten mogen de aankomende introductieweken doorgaan, maar zonder ontgroeningen en onder bepaalde voorwaarden. Zo is alcohol uit den boze en mogen activiteiten alleen plaatsvinden na toestemming van de burgemeester. Bovendien mogen de samenkomsten uiterlijk 22.00 uur stoppen.

Verplichte registratie horeca

Ook in de horeca worden de regels aangescherpt. Zo moeten bezoekers van horecagelegenheden voortaan bij aankomst hun naam en contactgegevens verplicht laten registreren. Op die manier kan deze informatie gebruikt worden voor bron- en contactonderzoek. “Uit eten en naar het terras kan nog steeds”, benadrukte Rutte wel.

Een andere verscherping is dat gasten in de horeca verplicht moeten zitten. Verder moeten bezoekers een plek reserveren en moeten medewerkers verplicht vragen of je symptomen hebt die kunnen duiden op het virus.

Als de GGD vaststelt dat er bij een horecagelegenheid meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden, kan besloten worden om de zaak voor veertien dagen te sluiten. Ook dierentuinen, pretparken en musea kunnen tijdelijk gesloten worden als zij de bron van een uitbraak blijken te zijn.

Controle op quarantaine

Om ervoor te zorgen dat reizigers die terugkeren uit een risicogebied zich makkelijk kunnen laten testen, wordt bij Schiphol een teststraat ingericht. Volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wordt echter niet verplicht om je te laten testen. “Het is juridisch niet haalbaar om mensen te dwingen zich te laten testen op basis van hun reisbestemming.”

De GGD gaat daarnaast telefonisch controleren of reizigers die terugkeren uit risicogebieden daadwerkelijk twee weken in quarantaine gaan. Ook blijft het dringende advies om bij terugkomst twee weken in thuisisolatie te gaan.

Verder kondigde De Jonge aan dat mensen die een coronatest hebben laten doen vanaf volgende week online kunnen zien of ze het virus onder de leden hebben. Op woensdag 12 augustus komt er daarvoor een portal. Het onlineplatform moet helpen om de tijd tussen de besmetting en het bron- en contactonderzoek zo kort mogelijk te maken.