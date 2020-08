Opnieuw stemming over betere zorgsalarissen, maar kleine kans dat die er komen

Stemt de Tweede Kamer dit keer wel voor een structurele verhoging van de zorgsalarissen? Die vraag speelt woensdag een belangrijke rol in politiek Den Haag. Er wordt gedebatteerd en gestemd over een motie van PVV-leider Wilders voor een betere beloning voor zorgpersoneel. Al is het maar zeer de vraag of zijn voorstel het nu wél haalt.

Drie keer eerder stemden coalitiepartijen een voorstel voor structureel hogere zorgsalarissen weg. En ook deze week klinken vanuit het kabinet allerlei bezwaren tegen een betere beloning. Minister De Jonge (Volksgezondheid), minister Van Ark (Medische Zorg) en staatssecretaris Blokhuis schreven dinsdag dat een structurele loonsverhoging er niet inzit, vanwege de onzekere economische tijden.

‘Wegrennende’ Kamerleden

Een domper voor het zorgpersoneel, dat wel een opsteker kan gebruiken nu een tweede coronagolf in aantocht lijkt. Veel ic-verpleegkundigen zijn nauwelijks hersteld van de afgelopen periode en wachten nog steeds op de beloofde bonus. Zorgmedewerkers voeren woensdag actie bij de Kamer omdat ze zich niet serieus genomen voelen.

De gang van zaken na het debat van vorige week kwam daardoor extra hard aan. Een stemming over een structurele verhoging van de zorgsalarissen was niet geldig omdat er niet genoeg Kamerleden in het gebouw waren. Volgens de oppositie waren leden van coalitiepartijen weggerend. Het was geen fraai beeld, gaf ook de coalitie zelf een dag later toe.

Hogere zorgpremie

Maar ook in de zorgsector begrijpen ze dat het ontzettend lastig is om een structurele loonsverhoging snel en eerlijk te regelen. Daarvoor zou ons systeem op de schop moeten en de zorgpremie misschien verhoogd moeten worden, legde een woordvoerder van branchevereniging ZorgthuisNL vorige week uit op Twitter.

Het debat van woensdag is aangevraagd door GroenLinks-leider Jesse Klaver, die graag premier Rutte aan de tand wil voelen over de zorgsalarissen. Maar na de persconferentie van dinsdagavond zullen waarschijnlijk ook veel andere onderwerpen aan bod komen.

