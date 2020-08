Nederlanders willen hoger salaris voor de zorg, maar wie betaalt het?

Zorgverleners vroegen voor de corona-uitbraak al om een beter salaris en die roep is de afgelopen maanden alleen maar luider geworden. Maar hoe denkt de rest van het land over een hogere beloning? We vroegen het donderdag aan het Wat vindt Nederland-panel.

Woensdag kwam de Tweede Kamer vervroegd terug van zomerreces voor een debat over de nieuwe opmars van het coronavirus in Nederland. Op de agenda stond ook een motie die was ingediend door de PVV en ervoor moest zorgen dat alle zorgverleners een hoger loon krijgen.

Al de vierde poging

De hoofdelijke stemming ging echter op het laatste moment niet door omdat er niet genoeg Kamerleden aanwezig bleken te zijn. Tot grote ergernis van oppositiepartijen: onder andere motie-indiener Geert Wilders en GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver van GroenLinks trokken fel van leer en zeiden dat de coalitie “bewust was weggelopen”.

Het was al de vierde keer dat de oppositie probeerde het kabinet te dwingen de salarissen van zorgmedewerkers te verhogen, maar de regeringspartijen willen er keer op keer niet aan. Maar hoe staan Nederlanders in de discussie?

‘Ze verdienen het dubbele’

Uit onderzoek van Wat vindt Nederland, waar ruim 3.500 mensen aan meededen, blijkt dat een overgrote meerderheid van de mensen het voorstel van de oppositie steunt. Vier op de vijf ondervraagden vindt dat alle zorgverleners een structurele loonsverhoging moeten krijgen.

“Ik heb veel respect voor de zorgmedewerkers”, legt een van de deelnemers aan Wat vindt Nederland uit. “Die mensen verdienen gewoon het dubbele van wat ze nu krijgen, ze zetten zich voor 200 procent in, dan moeten ze ook daarnaar betaald worden.”

Toch vindt 15 procent een extra beloning niet nodig. “De zorgkosten rijzen al de pan uit, het moet wel voor iedereen betaalbaar blijven”, beargumenteert iemand. Een ander benoemt dat het zorgpersoneel dit jaar “al een forse loonsverhoging” heeft gehad. “Bovendien zijn er veel meer beroepsgroepen die met gevaar voor eigen leven hebben doorgewerkt.”

Hogere zorgpremie?

Desondanks zijn er veel mensen die vinden dat zorgmedewerkers wél een hoger salarisstrookje verdienen, maar dat moet natuurlijk wel ergens van worden betaald. Zijn Nederlanders bereid om meer zorgpremie te betalen om zo de loonsverhoging mogelijk te maken? Nee, zegt twee derde van de ondervraagden.

Zo vindt een deelnemer dat het verhogen van de zorgpremie “nergens voor nodig” is. “De verzekeraars verdienen daar al heel veel aan. Het systeem zou aangepast moeten worden.” Het is een gevoel dat bij veel mensen leeft. “De zorgverzekeraars zitten er alleen voor hun eigen vette winsten”, zegt een ander boos.

Een kwart van de mensen zegt wel zelf in de buidel te willen tasten. Opvallend daarbij is dat mannen beduidend welwillender tegenover een hogere zorgpremie staan dan vrouwen. Waar 29 procent van de mannen bereid is om meer betalen, geldt dit voor slechts een op de vijf vrouwen.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.