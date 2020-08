Zorgmanagers krijgen bonus, personeel krijgt niks: 'Slecht voor verhoudingen op de werkvloer'

Managers wel, verpleegkundigen niet. Personeel van het Zaans Medisch Centrum in Zaandam is boos over een bonus die is uitgekeerd aan leidinggevenden. Zelfs kregen ze niks extra’s. Beroepsorganisatie NU’91 noemt de bonus “niet handig, niet slim en niet goed voor de onderlinge verhoudingen”.

De leidinggevenden kregen de bonus omdat ze tijdens de coronacrisis veel overuren hebben gemaakt en die niet uitbetaald kunnen krijgen. Verpleegkundigen krijgen die overuren wel uitbetaald.

De ondernemingsraad kwam bij toeval achter de uitkering aan de managers, melden bronnen binnen het ziekenhuis aan de Telegraaf. Volgens hen gebeurde de gratificatie, een beloning voor een buitengewone inspanning, in het geheim.

‘Erg onhandig’

“Het is het recht van het ziekenhuis om een bonus toe te kennen als zij dat willen”, benadrukt voorzitter Stella Salden van NU’91. “Maar om dat op dit moment te doen aan de managers, terwijl andere zorgmedewerkers maandenlang dag en nacht hebben gewerkt onder fysiek en emotioneel zware omstandigheden, is erg onhandig en niet slim.”

Salden vindt dat de bonus aan iedereen toegekend zou moeten worden. “Je moet geen tweespalt in je organisatie veroorzaken. Dit is niet goed voor de onderlinge verhoudingen op de werkvloer.”

Slechte timing

De timing van de bonus vindt ze uiterst ongelukkig. “Ik denk dat het verstandig was geweest om op dit moment niet zo’n besluit te nemen en te wachten tot we de strijd tegen corona voorbij zijn. Het is onwenselijk op het moment, zeker als het ziekenhuis weet dat ze de medewerkers binnenkort weer heel hard nodig heeft aangezien het aantal coronapatiënten toeneemt.”

De verpleegkundigen van het Zaans Medisch Centrum krijgen overigens wel een bonus. Net als alle andere zorgmedewerkers die zich hebben ingezet in de strijd tegen het coronavirus krijgen ze 1000 euro van de overheid, als blijk van waardering. “Maar van de werkgever mag je ook rechtvaardigheid en gelijkheid onder het personeel verwachten bij dit soort zware inspanningen”, aldus Salden.