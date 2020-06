Bonus voor zorgpersoneel is niet genoeg: 'Er moet structureel iets veranderen, wij zullen het niet loslaten'

De bonus van het kabinet voor zorgmedewerkers is een mooie blijk van waardering, maar komt wel te laat. Dat vindt beroepsorganisatie voor het zorgpersoneel NU’91.

“We zijn blij dat de bonus eindelijk geregeld is voor de mensen die zo keihard hebben gewerkt”, zegt woordvoerder Michel van Erp tegen Hart van Nederland.

Lees ook: Minister de Jonge: bonus van 1000 euro netto voor zorgmedewerkers

Maar de beroepsorganisatie ziet de bonus slechts als een begin. “We hebben tijdens deze crisis gezien dat er structureel iets mis is in deze sector. Het gaat dan onder meer om de waardering en de salarissen.”

Structurele verbeteringen

Volgens Van Erp kan het niet bij de eenmalige bonus van duizend euro netto blijven. “Gelukkig is de discussie op dit moment volop gaande.” Zorgmedewerkers voelen zich niet gewaardeerd en pleiten voor betere arbeidsvoorwaarden. In de Tweede Kamer werd daar dinsdag over gestemd. De motie ging niet door, want een kleine meerderheid van de Kamer stemde tegen.

“Helaas hebben we kunnen zien dat er nog geen meerderheid is om er structureel iets aan te gaan doen. Maar het staat in elk geval op de agenda en wij zullen het niet loslaten”, zegt Van Erp.

Vakbond FNV Zorg is blij dat de bonus geldt voor allerlei mensen in de zorg, onder wie ook schoonmakers en ambulancepersoneel. Ook noemt FNV de bonus ‘een mooie opmaat naar de onderhandelingen voor de cao ‘s van 2021’.

Waardering en dankbaarheid

De bonus werd donderdagochtend bekend gemaakt door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). ”Wij willen onze waardering en dankbaarheid op die manier uiten”, aldus De Jonge.

Artikel gaat verder onder de video:



De bonus is onder meer bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en mensen die werken in ondersteunende diensten, zoals schoonmakers. “We zijn als Nederland dankbaar dat we zo op hen mochten rekenen”, aldus de minister. Hij voegde eraan toe dat we de kosten dan ook “met elkaar” zullen betalen.

De eerste inschatting is dat zo’n 800.000 mensen voor het extraatje in aanmerking komen. Daarmee zou de regeling de overheid zo’n 800 miljoen euro kosten.

Het geld wordt in het najaar uitgekeerd. Werkgevers kunnen de bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun medewerkers.

Ondergeschoven kindje

Zorgmedewerkers voelen zich een ‘ondergeschoven kindje’ tijdens de coronatijd, zo vertelde verpleegkundige Marjan Lommerse woensdag in Hart van Nederland. Ze zijn teleurgesteld in de politiek.

Lees ook: Zorgmedewerkers voelen zich ‘ondergeschoven kindje van de zorg’ in coronatijd

”Het klappen voor de zorg was mooi, maar we strijden al jaren voor een beetje meer salaris. Daarnaast is er weinig nieuwe aanwas in de zorg. Ik zie steeds minder jonge mensen doorstromen naar onze sector.”