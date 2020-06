Zorgmedewerkers voelen zich 'ondergeschoven kindje van de zorg' in coronatijd

Afgelopen dinsdag werd er in de Tweede Kamer gestemd over betere arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de zorg. De motie ging niet door, want een kleine meerderheid van de Kamer stemde tegen. Zorgmedewerkers zijn niet blij en voelen zich ondergewaardeerd.

“We zijn een beetje het ondergeschoven kindje van de zorg tijdens de coronatijd. Het klappen voor de zorg was mooi, maar we strijden al jaren voor een beetje meer salaris. Daarnaast is er weinig nieuwe aanwas in de zorg. Ik zie steeds minder jonge mensen doorstromen naar onze sector”, aldus Maria, verpleegster in de ouderenzorg tegenover Hart van Nederland.

De motie werd dinsdag in de Tweede Kamer afgewezen. 71 Kamerleden stemden voor om zorgmedewerkers te belonen voor hun diensten, 73 Kamerleden waren tegen de motie.

Marjan Lommerse is het eens met Maria. Lommerse is zelf als researchverpleegkundige werkzaam in de zorg. Ze schreef een open brief aan premier Mark Rutte, met als boodschap de zorg niet in de steek te laten. “Nu de motie niet door de Tweede Kamer is gekomen zijn we nog niet klaar. We willen zeker actie gaan ondernemen”, zegt Lommerse. In welke vorm dat zal zijn is nog niet bekend. Voorlopig zullen zorgmedewerkers hun loonstrookje nog niet zien veranderen.

Vanavond kondigde Rutte weer meer versoepelingen aan en wordt er steeds meer toegestaan. “Daar kijk ik toch wel een beetje dubbel naar. Voor onze ouderen is het fantastisch nieuws dat ze waarschijnlijk gemakkelijker bezoek kunnen ontvangen, maar ik hoop wel dat we voorzichtig blijven. Zo’n tweede golf is voor niemand goed”, zegt Maria.