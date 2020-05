Verpleegkundigen vrezen versoepelingen: ‘Wij kunnen tweede coronagolf nog niet aan’

Huilende zorgmedewerkers die ‘s nachts wakker liggen uit boosheid en frustratie. Dagelijks hangen ze aan de lijn bij Stella Salden van vakbond NU’91. Het zorgpersoneel voelt zich niet gehoord en niet serieus genomen. “Als er een tweede coronagolf komt, zijn zij degenen die moeten opdraven. Maar ze zijn nog op adem aan het komen van de eerste golf.”

De overvolle stranden en parken op Hemelvaartsdag vindt Stella Salden zorgelijk. Er was op sommige plekken zelfs ontruiming nodig. “Ik denk meteen aan het effect van eventuele nieuwe besmettingshaarden op onze zorgmedewerkers. Hoe gaan zij het een tweede of derde golf volhouden? Ze zijn uitgeput en oververmoeid na maandenlang onafgebroken te hebben gewerkt.”

Stella benadrukt dat er zeker begrip is voor de Nederlander die graag naar buiten wil, maar bij het zien van de volle stranden rijst wel een zorgelijke vraag: “Of de ziekenhuizen en vooral de medewerkers in de regio’s dat wel aankunnen.”

‘Het is een oorlogsmissie’

Nu in de ziekenhuizen de drukte qua coronazorg afneemt, wordt de reguliere zorg langzaam opgeschaald. Tegelijkertijd neemt het ziekteverzuim van de zorgmedewerkers toe. “De fysieke en emotionele grens is bij veel verzorgers bereikt. Naast dat ze oververmoeid en overprikkeld zijn, dealen ze ook met traumatische ervaringen.”

Stella doelt op de vele sterfgevallen en de angst voor eigen gezondheid en dat van familie, door de tekorten aan beschermende kleding. “Het is als een oorlogsmissie: als het hoogtepunt van het gevecht voorbij is, heb je rust nodig. Maar door de opschaling van de reguliere zorg krijgen medewerkers dat niet. Laat staan als er een tweede golf komt.”

De Vakbond voor de Zorgsector hoort vanuit zorgmedewerkers dat er zeker meer tijd nodig is om op adem te komen. Herstel is nodig om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen. “De zorg kampt al jaren met een chronisch personeelstekort en een ziekteverzuim van ongeveer 6 procent. Door de testmogelijkheden voor medewerkers van verpleeghuizen is deze gestegen naar zo’n 15 tot 20 procent.” Medewerkers die positief testen op het coronavirus moeten thuis blijven. Het werk moet dan worden opgevangen door uitgeputte collega’s. “En dit speelt ook in ziekenhuizen, terwijl de reguliere zorg nog niet eens op volle sterkte is.”

Voorzichtige opschaling

Dagelijks lezen we de cijfers over de bezetting van de ic-bedden, maar volgens NU’91 gaat het uiteindelijk om de handen aan die bedden. “De cruciale vraag is uiteindelijk of er voldoende zorgmedewerkers zijn die het werk kunnen leveren.” Stella stipt nogmaals de ontevredenheid aan over de tekorten aan beschermende middelen: “Via ons meldpunt horen we alarmerende verhalen. Medewerkers durven zich niet uit te spreken tegenover hun baas, terwijl ze bang en boos zijn.”

Voorzichtige opschaling is van groot belang om die tweede golf aan te kunnen. “Het applaus is mooi, het hijsen van de vlag is leuk, maar we zijn nog steeds niet bereid om die bonus voor de zorgmedewerkers te cashen. Mensen worden zo steeds minder gemotiveerd om in de zorg te komen en blijven werken en dat is juist in deze tijd zo belangrijk.”