Verplegend personeel woedend om 'coronabonus' managers ziekenhuis

Het verplegend personeel in het Zaans Medisch Centrum is verbolgen over een ‘coronabonus’ die in het geheim is uitgekeerd aan leidinggevenden. De werknemers die met gevaar voor eigen gezondheid aan de bedden stonden, geen enkele bonus hoeven te verwachten.

Dat melden meerdere betrokkenen en blijkt ook uit interne correspondentie, in het bezit van De Telegraaf. De ondernemingsraad kwam bij toeval achter de uitkering, gegeven vanwege overwerk, waarna er bij verschillende leden “stoom uit de oren kwam”, zo valt te lezen.

Het Zaans Medisch Centrum betreurt de situatie

“Blijkbaar wordt extra tijd van deze mensen anders gewaardeerd dan de inzet van een ’gewone’ medewerker op een afdeling met doodzieke coronapatiënten.” Het ZMC betreurt de situatie, en zegt te begrijpen dat het “gevoelsmatig anders overkomt”.

Voorzitter CNV Zorg & Welzijn Anneke Westerlaken noemt het “niet slim. Zeker als mensen doodmoe in de touwen hangen.”

ANP