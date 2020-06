De petitie ‘niet klappen maar lappen’ die eind mei is gestart om de structurele problemen in de zorg aan te pakken is inmiddels duizenden keren ondertekend. De petitie pleit voor een eerlijke waardering voor zorgpersoneel.

Initiatiefnemer van de petitie is verpleegkundige Joline Prins. De zorgmedewerker vond dit het moment om opnieuw aandacht te vragen voor de zorg. “Vorig jaar zijn er wel acties geweest voor een betere cao bij meerdere ziekenhuizen, maar toen werden we naar mijn mening niet genoeg gehoord”, vertelt Prins.

Wachtlijsten lopen op

“Al jaren kampen we met personeelstekort, hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en een grote uitstroom van zorgpersoneel. Voor de patiënt heeft dit tot gevolg dat bedden niet gebruikt worden en wachtlijsten oplopen. De kwaliteit van de zorg is steeds meer onder druk komen te staan.”

Na de cao-acties kreeg het zorgpersoneel 5 procent salarisverhoging, maar dat is volgens Prins niet genoeg om de hoge werkdruk en het tekort aan personeel op te lossen. De zorgmedewerker hoopt dan ook dat er gerichte maatregelen komen voor de problemen in haar sector. Met het stapeltje handtekeningen hoopt de initiatiefnemer dat ze dit onderwerp in Den Haag op de agenda kan zetten.

Applaus werd gewaardeerd

Hoewel de slogan ‘niet klappen maar lappen’ anders doet vermoeden, laat de verpleegkundige wel weten dat ze het applaus voor de zorg waardeerde. “Maar het is nu tijd voor een structurele oplossing.”