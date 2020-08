Wijkverpleegkundigen hopen op betere bescherming bij tweede corona-golf

Wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en huisartsen moeten bij een nieuwe coronagolf beter beschermd worden. Die oproep doen zes medische organisaties in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer op woensdag.

“Ik hoop dat we geleerd hebben van de afgelopen maanden”, zegt wijkverpleegkundige Pauline Arts tegen Hart van Nederland. Ze biedt onder meer zorg aan ouderen en mensen die terminaal ziek zijn. “Het zijn veel verschillende kwetsbare mensen.”

‘Veel patiënten zitten juist thuis’

Bij de eerste corona-uitbraak zag ze hoe het virus ook bij deze groep omheen zich heen sloeg, terwijl de focus van de overheid en de maatschappij in eerste instantie vooral bij de ziekenhuizen lag. “Wat veel mensen zich echter niet realiseren is dat het grootste deel van de coronapatiënten in eigen huis verblijft.”

Nu het aantal nieuwe gevallen in Nederland in snel tempo oploopt, trekken verschillende medische organisaties aan de bel. Onder andere de Landelijke Huisartsen Vereniging, branchevereniging ZorgthuisNL voor werkgevers in de thuiszorg en V&VN, beroepsvereniging voor verpleegkundigen, ondersteunen de oproep.

Lang wachten op een testuitslag

Huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers die zorg verlenen in de thuissituatie, moeten kunnen rekenen op voldoende beschermingsmiddelen, vinden de organisaties. Daarnaast zou zorgpersoneel voorrang moeten krijgen bij testen en het krijgen van de uitslag.

Wijkverpleegkundige Pauline ziet dat er op dit moment genoeg mondkapjes, handschoenen en schorten zijn. Maar het soms lange wachten op testuitslagen voor zorgpersoneel en cliënten leidt wel tot extra druk op haar en haar collega’s.

Als cliënten bijvoorbeeld moeten wachten op een testuitslag, moet er in de tussentijd een speciaal team langs met extra beschermende middelen. “Als de testuitslag vervolgens negatief blijkt te zijn, is dat eigenlijk zonde”, vindt Pauline.

‘Goed voorbereid het najaar in’

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt desgevraagd dat er genoeg beschermingsmiddelen op voorraad zijn om een tweede coronagolf aan te kunnen. “Maar er moet verantwoord mee om worden gegaan”, zegt een woordvoerder. Zorginstellingen moeten aantonen wat voor middelen ze echt nodig hebben, om te voorkomen dat er uit voorzorg wordt gehamsterd.

Pauline hoopt dat zij en haar collega’s bij een tweede uitbraak betere bescherming krijgen. Ze maakt zich veel zorgen over het oplopende aantal besmettingen. “Bij de eerste golf werd ook gezegd dat er genoeg middelen op voorraad waren”, weet ze nog. “Ik hoop gewoon dat we goed voorbereid het najaar ingaan.”