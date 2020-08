Wederom gaven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie over de huidige stand van zaken rond corona en de maatregelen daaromtrent. Nieuwe maatregelen komen er niet, maar gezellige feestjes met z’n allen in de privésfeer zijn vanaf nu taboe. Hou het thuis bij zes mensen op je verjaardag/jubileum/etentje, en dat is het maximum.

Bittere noodzaak, aldus Rutte. Dat de coronabesmettingen sinds de laatste persconferentie van twee weken geleden – die ook al bol stond van de waarschuwingen – verder zijn toegenomen, is zeer zorgelijk. “Als we niet oppassen zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Terug bij een overbelaste zorg, terug bij het land op slot, terug waar we niet willen zijn.”

Waar het volgens het Outbreak Management Team (OMT) enorm misgaat zijn de feestjes in de privésfeer. Daar voelt men zich onterecht veilig en wordt er wat afgeknuffeld en gezoend en dus geen anderhalve meter afstand gehouden, en dat is te zien aan de stijgende coronacijfers. Als je een feestje wil vieren, huur dan een zaaltje, benadrukt de premier.

‘Geen lieve koekjes bakken’

In een zaaltje is meer ruimte, met voldoende zitplaatsen en wordt de anderhalvemeterregel door de verhuurder streng in de gaten gehouden. Bovendien zal extra handhaving worden ingezet om erop toe te zien dat mensen zich aan de maatregelen houden.

Toch een feestje thuis vieren? Dan dus met maximaal zes personen (kinderen niet meegerekend), geef gasten een vaste zitplaats en check of iedereen klachtenvrij is en feliciteer op afstand. “Het maakt een etentje of verjaardag niet leuker, maar het is niet anders”, vertelt Rutte. “Dit is geen tijd om lieve koekjes te bakken.”

‘Geen aanleiding voor versoepeling’

Iedereen hoopte dat er op 1 september zou kunnen worden aangekondigd dat de maatregelen verder versoepeld konden worden, maar dat feest gaat (ook) niet door. “De cijfers geven daar geen aanleiding toe”, aldus de premier.

Mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken en ook al kunnen kinderen “gewoon” weer naar school, als er iemand in het gezin klachten heeft moeten leerlingen plus het gezin in thuisisolatie.

Quarantaine korter, maar mogelijk verplicht

Wel wordt de periode van quarantaine binnenkort verkort, dat wordt nu tien dagen in plaats van veertien, vertelt Hugo de Jonge tijdens zijn gedeelte van de persconferentie. Er wordt ondertussen wel onderzocht of een quarantaine verplicht kan worden. “Met de huidige wetgeving kan dat al, samen met de burgemeesters van de veiligheidsregio’s wordt uitgezocht hoe dit kan.”

Een Kamermeerderheid keerde zich vorige week in een debat nog tegen verplichte thuisisolatie.