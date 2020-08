Veel willen premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nog niet kwijt over wat er dinsdagavond tijdens de persconferentie aan het volk zal worden medegedeeld. Maar dat het kabinet zich grote zorgen maakt, daar zijn de bewindspersonen wél uitgesproken over.

‘Veel redenen tot zorgen’

“Er zijn heel veel redenen om zorgen te hebben”, zegt de minister-president voorafgaand aan de persconferentie tegen Hart van Nederland. Ondanks alle waarschuwingen houden Nederlanders volgens hem nog steeds niet voldoende afstand tot elkaar, met een nieuwe opmars van het coronavirus als gevolg.

Rutte blijft dus hameren op die anderhalve meter, ook op de nieuwe persconferentie. “De kans dat ik u nu besmet als ik zonder het te weten het virus heb, is met deze afstand zó klein ten opzichte van als ik dichterbij zou komen”, legt de premier uit aan politiek verslaggeefster Charlotte Nijs. “En verder: handen wassen, thuis blijven bij klachten en testen!”

Regionaal én landelijk?

Tijdens de persconferentie – de tweede binnen twee weken – geven Rutte en De Jonge de laatste inzichten over de cijfers en wat dat betekent op lokaal en landelijk niveau. Die gaan namelijk hand in hand, aldus Rutte. “Als het oploopt in bepaalde regio’s dan moeten daar bepaalde maatregelen worden genomen, maar soms moet dat gepaard gaan met landelijke maatregelen.”

Want, zo benadrukt minister De Jonge van Volksgezondheid tot slot: “Wij kunnen klaar zijn met virus, maar het virus is niet klaar met óns!” Uit de laatste corona-update van gezondheidsdienst RIVM bleek dinsdag overigens dat het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen week licht is afgenomen: van 4.036 naar 4.013 nieuwe gevallen.

