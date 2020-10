Een paar honderd mensen demonstreerden maandagavond voor de Tweede Kamer in Den Haag tegen de coronawet en coronamaatregelen van het kabinet. Er stond veel politie, waaronder de Mobiele Eenheid (ME), klaar om in te grijpen. Uiteindelijk bleek dat niet nodig, omdat de demonstratie volgens de politie “goed” is verlopen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

De demonstranten zaten op de grond op het plein voor het Tweede Kamergebouw. Het doel van de actievoerders was om zo lang mogelijk te blijven zitten. In overleg met burgemeester Jan van Zanen, de politie en de organisatoren is uiteindelijk besloten om de betoging om 20.00 uur te beëindigen.

Lees ook: ‘Kabinet overweegt strengere maatregelen voor ov, amateursport en horeca’

(Tekst gaat verder onder video)

Voldoende afstand gehouden?

Al dagen wordt in Den Haag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Hart van Nederland-verslaggever Sam Hagens was ter plaatse en zag dat er maandagavond een duidelijk meer demonstranten aanwezig waren dan andere dagen.

Afgelopen woensdag, donderdag en zaterdag zorgden de protesten tegen onder andere de coronawet voor onrust, waarbij meerdere mensen werden aangehouden. Zaterdagavond werd ook voorman Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid opgepakt.

Lees ook: Willem Engel aangehouden na protest tegen coronaspoedwet in Den Haag

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat er maandagavond geen aanhoudingen zijn verricht. Volgens de zegsvrouw werd er door de betogers voldoende afstand gehouden, maar op beelden van de demonstratie is te zien dat dit lang niet altijd het geval was. Daarnaast werd er de actievoerders samen uit volle borst gezongen.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Een paar honderd demonstranten staan nu op het Plein in Den Haag. Het lijken er een stuk meer te zijn dan andere dagen. Ze zijn tegen de coronawet en maatregelen. Doel is om hier zo lang mogelijk te zitten, veel politie staat klaar om in te grijpen #viruswaarheid @HartvNL pic.twitter.com/f34ztx5wtB — Sam Hagens (@SamHvNL) October 12, 2020

“Met de organisatie is besproken dat er zo veel mogelijk afstand moest worden gehouden. Daar is ruimschoots gehoor aan gegeven”, aldus de politiewoordvoerder. “Of dat in alle gevallen gelukt is, durf ik niet te zeggen.” Volgens haar is de demonstratie “voor alle partijen op een wenselijke manier verlopen”.

Protestmarsen voortaan verboden

Veiligheidsregio Haaglanden maakte eerder op maandag bekend dat demonstraties in Den Haag en omstreken voortaan alleen nog maar mogen plaatsvinden op een vaste plek, die vooraf is afgesproken. Er is besloten dat protestmarsen door de stad niet meer worden toegestaan vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.

Op plekken waar geprotesteerd mag worden moet voldoende ruimte zijn voor betogers om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook moeten demonstraties, zoals altijd, ruim van tevoren worden aangemeld.

De veiligheidsregio merkt dat het aantal onaangekondigde demonstraties in Den Haag de laatste weken toeneemt. Betogers die hun actie vooraf niet gemeld hebben, worden nu naar het Malieveld of de Koekamp gestuurd.