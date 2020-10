De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 27.000 besmettingen vastgesteld. In ziekenhuizen en op de ic’s wordt het steeds drukker. Het ene na het andere ziekenhuis stelt operaties en afspraken uit, en het aantal opgenomen coronapatiënten is inmiddels gestegen tot boven de duizend. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen zondag: 6.378

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis zondag: 1.233

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care zondag: 247

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.567

Update 06:47 – Zorg- en onderwijspersoneel moet vaak wachten op coronatest

Zorg- en onderwijspersoneel zou voorrang krijgen bij een coronatest, maar in de praktijk laat een test toch vaak lang op zich wachten. Terwijl mensen die er géén recht op hebben misbruik maken van de voorrangsregeling, worden verpleegkundigen juist weggestuurd.

In een niet gepubliceerde brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die in handen is van het AD, wordt beschreven dat er “een aantal knelpunten zijn bij met name het testen van zorgmedewerkers. Het ministerie ontvangt signalen dat er sprake is van onbedoeld gebruik van de prioriteitsplekken”, zo erkent VWS. “Ook wordt geconstateerd dat bepaalde beroepsgroepen ten onrechte niet in aanmerking komen voor een plek in de prioriteitsteststraten”.

Het ministerie bevestigt de inhoud van de brief, die verstuurd is aan koepelorganisaties en werkgevers. Woordvoerder Axel Dees: “De brief is vooral bedoeld voor werkgevers. Onder het motto: let nou op dat je echt die mensen selecteert bij wie – als ze niet met voorrang getest worden – er klassen naar huis moeten of cruciale zorg in gevaar komt.”

Update 06:33 – Rode Kruis in actie voor voedselhulp tijdens coronacrisis

Het Rode Kruis opent giro 7244 voor voedselhulp tijdens de coronacrisis. De hulporganisatie wil met het geld minimaal 3000 mensen in Nederland voorzien van tenminste een maaltijd per dag.

Het gaat om mensen die door de coronacrisis inkomen zijn kwijtgeraakt en geen geld meer hebben voor voedsel. “Veel ongedocumenteerden of arbeidsmigranten die zwart werk doen, bijvoorbeeld als schoonmaker of in de horeca, zijn tijdens de coronacrisis hun werk kwijtgeraakt”, vertelt een woordvoerder van het Rode Kruis. Ook geeft de hulporganisatie ondersteuning aan dak- en thuislozen en aan gezinnen die door verlies van inkomen tijdens de crisis niet meer rond kunnen komen.

Update 06:17 – Definitief geen carnaval in Tilburg, ook alternatieven van de baan

Inwoners van Tilburg kunnen dit jaar definitief geen carnaval vieren in Kruikenstad, ofwel Tilburg. De organisatie heeft lang nagedacht over alternatieven die in coronatijd haalbaar zijn, maar blaast nu alles af. Er wordt ook geen Prins of Raad van Elf gepresenteerd. Dat meldt Omroep Brabant.

“Het is niet haalbaar”, zegt Patrick Dewez, voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg. “Beelden van carnaval zouden de hele wereld overgaan, dan kijkt iedereen weer met een scheef oog naar Tilburg.” De gezondheid van de carnavallende Tilburgers en anderen kan niet gegarandeerd worden, volgens de organisatie.

“Met pijn in ons hart en een kras op onze carnavalsziel moeten we jullie helaas melden dat we hebben beslist om alle carnavalsactiviteiten in het seizoen 2020-2021 af te lasten in verband met de coronapandemie”, zo schrijft de carnavalsstichting in een brief die onder meer naar carnavalsverenigingen is verstuurd.

Update 06:04 – Veiligheidsberaad praat weer over aanvullende maatregelen corona

Het Veiligheidsberaad en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) bespreken maandagavond in Utrecht of er extra coronamaatregelen moeten worden genomen. Ook beoordelen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s en de minister of die dan eventueel regionaal of juist landelijk moeten gelden. De besmettingscijfers van afgelopen weekeinde zijn cruciaal bij deze discussie.

Het RIVM meldde gisteren dat er tussen zaterdagochtend en zondagochtend iets minder nieuwe coronagevallen zijn gemeld dan de dag ervoor (6378 tegen 6500) maar die dag werd al duidelijk dat het kabinet dinsdag waarschijnlijk wel met een aanscherping van de maatregelen zal komen. Het kabinet hoopt wel een complete lockdown nog te kunnen voorkomen.

De burgemeesters evalueren maandagavond ook de effecten van de mondkapjes, de vroege sluiting van de horeca en de beperkingen van de groepsgroottes.

Update 05:48 – Studenten mogen twee dagen in Concertgebouw Amsterdam studeren

Honderden studenten mogen zich gelukkig prijzen: zij kunnen maandag en dinsdag studeren onder het genot van live klassieke muziek in Het Concertgebouw in Amsterdam. Jongerenvereniging Entrée, die de studiedagen organiseert, kreeg meer dan 2000 aanmeldingen binnen. Daarvan zijn 510 studenten ingeloot.

Studenten van het Conservatorium van Amsterdam verzorgen de concerten. De dagen zijn onderdeel van de campagne The Classic Effect, waarin Entrée de verschillende positieve effecten van klassieke muziek belicht. Zo zou je van klassieke muziek productiever worden, kan het je concentratie verhogen en zou je er een beter humeur en meer zelfvertrouwen van krijgen.

De evenementen zijn coronaproof: de studenten zitten op ruime afstand van elkaar en moeten een mondkapje op. Normaal gesproken kunnen er 2000 mensen in de grote zaal, nu zullen daar bij de twee sessies op maandag twee keer 210 plekken bezet zijn. In de kleine zaal, waar 450 gasten passen, mogen dinsdag twee keer op de dag 45 studenten plaatsnemen.

Door corona volgen veel studenten thuis college. De Tweede Kamer wilde vorige week dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) onderzoekt hoe bijvoorbeeld lege kerken en ongebruikte bioscoop- of theaterzalen uitkomst kunnen bieden om fysiek onderwijs mogelijk te maken.