De strengere maatregelen die het kabinet wil nemen in de strijd tegen het coronavirus zullen vooral gericht zijn op het openbaar vervoer, de amateursport en de horeca. Dat zou blijken uit concept-maatregelen, melden verschillende media op basis van Haagse bronnen.

Het kabinet hoopt met de nieuwe coronamaatregelen het aantal reisbewegingen en contactmomenten van mensen zoveel mogelijk te beperken. Er komt vooralsnog dus nog geen lockdown, maar een ‘intelligente’ lockdown is volgens bronnen wel de volgende stap.

Alleen noodzakelijke reizen

De nieuwe maatregelen hebben vooral betrekking op het openbaar vervoer, de amateursport en de horeca. Het openbaar vervoer mag straks, net als aan het begin van de coronacrisis, alleen nog worden gebruikt voor noodzakelijke reizen. Daarbij geldt opnieuw het dringende advies aan iedereen zonder vitaal beroep om thuis te werken.

Lees ook: ‘Kabinet komt met nieuwe maatregelen, maar lockdown wordt niet verwacht’

Daarnaast komt er een verbod op alle volwassenensport. Dat gaat in ieder geval gelden voor de amateursport. Over eventuele maatregelen voor het betaald voetbal is nog geen besluit genomen.

Horeca mogelijk weer dicht

Ook de horeca kan zich schrap zetten voor drastische maatregelen. Als het aantal coronabesmettingen in de komende dag niet fors afneemt, dreigt de horeca twee weken lang op slot te moeten. Het lijkt in ieder geval zeker dat de openingstijden van de horeca flink worden ingeperkt.

Lees ook: Driekwart van de Nederlanders wil dat het kabinet dinsdag komt met nieuwe maatregelen

Alle scholen, sportscholen en winkels lijken voorlopig gewoon open te mogen blijven. Het kabinet kijkt wel naar het beperken van de openingstijden van avondwinkels.