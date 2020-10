Specialisten verwachten strengere coronaregels, tweede golf begint op tsunami te lijken

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) verwacht morgen strengere maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. Dit omdat de tweede golf begint te lijken op een tsunami, waarschuwt de voorzitter van de federatie, Peter Paul van Benthem.

“De enige kans die we maken als samenleving is als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem. Er is geen tijd om met vingers te gaan wijzen, we zullen snel moeten optreden”, schrijft Van Benthem op de site van de federatie.

Als het beleid niet verandert, liggen volgende maand ongeveer 5000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, vrezen de medisch specialisten. Dat is vier keer zo veel als nu. In dat geval moet 70 procent van de reguliere zorg worden geschrapt, meer dan in de eerste golf afgelopen voorjaar.

‘Nog een stuwmeer aan uitgestelde zorg’

Van Benthem vergelijkt de eerste coronagolf met de watersnoodramp van 1953. Om de coronapatiënten op te vangen, werd de behandeling van veel mensen met andere klachten geschrapt. Ongeveer de helft van de reguliere zorg kwam stil te liggen. Dat leidde tot een ‘stuwmeer’ aan uitgestelde zorg, dat nog niet is weggewerkt. Tumoren en hartaandoeningen zijn bij sommige patiënten later gevonden, waardoor ze misschien eerder sterven, en als ze het overleven houden ze er in de rest van hun leven meer klachten aan over.

Afgelopen zomer, toen de eerste golf voorbij was, hebben de overheid en de ziekenhuizen zich voorbereid op een tweede golf. Van Benthem: “De harde realiteit van nu is dat onze Deltawerken weliswaar bestand zouden moeten zijn tegen een voorspelde tweede stormvloed, maar dat deze Covid-19-golf de gedaante van een tsunami heeft aangenomen: trager oplopend dan begin dit jaar, maar des te vernietigender en naar het zich laat aanzien met een veel langduriger verloop.”

Geen totale lockdown

De medisch specialisten lieten ook tijdens de eerste besmettingsgolf van zich horen. Zo hoorde de FMS in maart tot de organisaties die opriepen tot sluiting van alle scholen om de opmars van het virus een halt toe te roepen. Een dag na die oproep kondigde het kabinet aan dat de scholen en de horeca dicht gingen.

Het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), waarin allerlei gezondheidsdeskundigen zitten, vergadert maandag over de coronasituatie. Daar komt een advies aan het kabinet uit. Premier Mark Rutte en ‘coronaminster’ Hugo de Jonge geven dinsdagavond weer een persconferentie over de aanpak van het virus. Volgens ingewijden gaat het kabinet de coronamaatregelen opnieuw aanscherpen. Een totale lockdown wordt niet verwacht.

ANP