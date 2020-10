Opnieuw demonstranten opgepakt bij protest tegen coronaspoedwet in Den Haag

Opnieuw een onaangekondigde demonstratie op het Plein in Den Haag. Voor de deur van de Tweede Kamer was daar een protest aan de gang tegen de coronaspoedwet. Enkele tientallen demonstranten zijn aangehouden, laat de politie aan Hart van Nederland weten.

De demonstranten zaten in een kring dicht op elkaar, rondom het monument op het Plein.

Met bus afgevoerd

De politie heeft de demonstranten meerdere keren verzocht om te stoppen. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven gingen de agenten over tot aanhouden. Een HTM-bus heeft de aangehouden demonstranten afgevoerd naar het politiebureau.

Woensdagavond was het ook al raak in Den Haag. Toen zijn er twaalf aanhoudingen verricht. Demonstranten kwamen toen toch terug nadat de burgemeester een demonstratie tegen de coronawet had ontbonden.