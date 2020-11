Opnieuw sneuvelt er een weerrecord, officieel warmste 18 november ooit gemeten

Opnieuw is er dit jaar een weerrecord verbroken. Woensdagmiddag werd er bij het weerstation in De Bilt 14,6 graden Celsius gemeten. Nog nooit werd het daar op 18 november zo warm: het oude record van 14,5 graden in 2015 is verbroken. Het is alweer het 3e officiële warmterecord van deze novembermaand, en het 13e van dit jaar.

In het zuiden van het land werd het zelfs nog iets warmer. In Maastricht werd vandaag de 16 graden gehaald. Landelijk staat het dagrecord op 17,4 graden. Zo warm werd het op 18 november in 1926 in Maastricht. Dat dit record vandaag ook gebroken wordt, is niet zo waarschijnlijk. zeggen de meteorologen van Weer.nl

Het record van De Bilt stond weliswaar niet bijzonder scherp; maar we noteren vandaag alweer het 13e datumrecord van het jaar wat maximumtemperatuur betreft. Op 31 januari, 16 februari, 5, 6 en 8 april en 8 , 9 en 11 augustus, 15 september, 21 oktober en 2 en 9 november was het ook al recordwarm op het hoofdweerstation bij het KNMI. Op 2 november was het de warmste novemberdag ooit in De Bilt met 19,3 graden.

Voorlopig laatste warmterecord, weer slaat om

Hoewel we de laatste dagen al vaker tegen recordwaarden aanzaten, lijkt het na vandaag even gedaan met het zachte weer. Dat wil zeggen, we gaan weer eens richting gemiddelde waarden voor de tijd van het jaar.

Vanaf donderdag dringt koudere lucht ons land binnen. Daardoor zal het morgen niet warmer worden dan 11 graden. Het waait morgen flink en er vallen buien. Vrijdag is het nog iets frisser met temperaturen tussen de 7 en 10 graden. Het weekend verloopt tamelijk bewolkt en zowel zaterdag als zondag kan een beetje regen vallen.

Via Weer.nl