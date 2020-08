Voor de achtste keer dit jaar is er een weerrecord verbroken. Niet eerder was het op 11 augustus bij het landelijke meetstation in De Bilt zo warm als dinsdag. Om 12.40 uur werd 31,6 graden gemeten, meldt Weer.nl.

Daarmee werd het oude record uit 2003 verbroken, toen werd het in De Bilt 31,5 graden. Op andere plekken is het nog veel heter: zo is het kwik in het Limburgse Arcen inmiddels de 35 graden gepasseerd. Het is de derde keer binnen vier dagen dat een hitterecord eraan gaat.

Langste tropische reeks ooit

Het moge duidelijk zijn dat het al dagen ontzettend warm is in Nederland. We zitten momenteel zelfs in de langste reeks aan tropische dagen ooit. Afgelopen donderdag steeg de temperatuur in de Bilt voor het eerst boven de 30 graden uit en dat zal volgens Weer.nl zeker tot woensdag of donderdag duren: maar liefst zeven tot acht dagen op rij dus.

Het officiële hitterecord dinsdag is dus niet het eerste record van 2020. Eerder was het op 31 januari en 16 februari recordwarm op het hoofdweerstation van het KNMI. Later volgden ook nog 5, 6 en 8 april en afgelopen zaterdag en zondag. Daar staat tegenover dat er dit jaar nog geen kouderecords zijn gevestigd.

Hittegolven steeds heter

Het valt op dat hittegolven in Nederland steeds heter worden. In de vorige eeuw was de hoogste temperatuur die tijdens een hittegolf werd gemeten 35,3 graden, op 4 augustus 1990. Dat was ook de enige keer dat het kwik in De Bilt boven de 35 graden uitkwam tijdens een hittegolf.

Maar deze eeuw telt al vier hittegolven met zulke zinderende hitte. De hoogst gemeten temperaturen in die hittegolven waren 35,0 graden op 7 augustus 2003, 35,7 graden op 19 juli 2006, 35,7 graden op 26 juli 2018 en 37,5 graden op 25 juli 2019.

Nachten ook heet

Niet alleen overdag is het extreem warm, ook in de nacht. Afgelopen nacht was het in De Bilt niet kouder dan 21,3 graden. Het was de derde tropennacht ooit gemeten in augustus, met een minimumtemperatuur boven 20 graden. Het record werd pas twee dagen geleden, op 9 augustus 2020, gemeten toen het niet kouder werd dan 21,5 graden.

Komende nachten verlopen mogelijk nog iets warmer, waardoor het kersverse record zomaar alweer verbroken zou kunnen worden. Een serie tropennachten staat op het programma en dat is überhaupt nog nooit voorgekomen in De Bilt.

Hoelang blijft het nog zo warm?

Tot en met donderdag blijft het volop tropisch in ons land, met dagelijks kans op een felle onweersbui met hagel en zware windstoten. Vrijdag en in het weekend verlaat de heetste lucht ons land, maar met 25 tot 30 graden gaat de hittegolf door. Ook dan kunnen zware onweersbuien over het land trekken.

De kans is groot dat de officiële hittegolf na het weekend, dus na twaalf dagen, ten einde komt.