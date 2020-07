Zo houd je het hoofd koel tijdens de aankomende plaknacht

Na de warmste 31 juli ooit, mag Nederland zich opmaken voor een echt plaknacht. Volgens Weer.nl is op sommige plekken zelfs kans op een heuse tropennacht: daar komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. Neuroloog en somnoloog Hans Hamburger geeft handige tips om toch lekker te slapen.

Hamburger raadt aan om voor het slapengaan een warme douche te nemen, ongeveer een halfuur voor je naar bed gaat. “Door een warme douche gaan de bloedvaten van de huid open staan”, legt hij uit aan Hart van Nederland. “Zo kan de warmte naar buiten en koel je van binnen af, wat noodzakelijk is voor de slaap.”

De slaapdeskundige waarschuwt om vooral niet onder een koude douche te springen, hoe logisch het misschien klinkt. “Bij een koude douche vernauwen de bloedvaten juist, waardoor je lichaam warmte vasthoudt en je niet afkoelt.”

Alcohol en koffie?

Alcohol is helemaal uit den boze. “Door alcohol slaap je minder diep en onrustiger. Je kunt het beste water drinken, of dranken als sinaasappelsap.” Ook koffie en thee (met theïne) kun je ‘s avonds beter laten staan.

Niet onbedekt slapen

Ook zware maaltijden kun je ‘s avonds laat beter laten als je lekker wil slapen. “Je lichaam moet verteren en dan maakt het warmte aan. Eet dus niet te laat, en eet ook niet te veel vet en te veel vlees.”

Verder raadt Hamburger aan om je lichaam ‘s nachts te bedekken met een dun laken in plaats van onbedekt te slapen. “Het lichaam koelt anders te veel af, waardoor je toch weer wakker wordt.”

Kamer verduisteren

De voorbereiding op een goede nachtrust begint overdag al met het verduisteren van de kamer, zodat de kamer nooit te warm wordt. Ook ‘s nachts de kamer goed verduisterd houden is belangrijk. “Het slaaphormoon melatonine wordt namelijk niet geproduceerd als het licht is”, verduidelijkt Hamburger “Ook een goede ventilatie of airco is bevorderlijk voor een goede nachtrust.”