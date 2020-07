Nog nooit was het zó warm op 31 juli

Het is de warmste 31 juli ooit gemeten. Om 14.30 uur werd het in het diepe zuiden 34,2 graden, meldt Weer.nl. Inmiddels is de temperatuur in het Zeeuwse Westdorpe al opgelopen naar 36,4 graden. Ook in Zuid-Limburg is het snikheet.

Het record werd vrijdagmiddag voor het eerst gebroken in Maastricht. Daarmee werd het oude record uit 1995 verbroken, toen werd het bij het weerstation in Arcen 34,1 graden. Door de vrij lage luchtvochtigheid voelt de hitte vrijdag niet drukkend aan, aldus Weer.nl.

Landelijk is er nog geen sprake van een hitterecord. Daarvoor moeten we kijken naar de temperatuur in De Bilt. Op 31 juli 1995 liep de temperatuur daar op naar 32,3 graden. Vermoedelijk blijft dat record staan. Volgens de weersverwachting wordt het in De Bilt vrijdag maximaal 31 graden.

Pas op verbranding!

Wie vrijdag in de tuin, op het water, of op het balkon aan het genieten is van de zon, moet rekening houden met een hoge zonkracht. Het is niet alleen bloedheet, ook kun je zeer snel verbranden. Met een UV-straling van 7 kan een gevoelige huid al na tien tot vijftien minuten verbranden. Het is dus aan te raden om je goed in te smeren.

De hete lucht in Nederland komt vanuit Frankrijk. Daar is de temperatuur in de middag op sommige plaatsen opgelopen tot 42 graden. Vrijdagavond blijft het nog lang tropisch en we gaan een zwoele zomernacht tegemoet. Op veel plaatsen komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit.

Weekend minder heet

Zaterdag is het nog steeds broeierig warm, maar vanuit het westen trekt een koufront over het land. De hitte wordt daardoor snel naar Duitsland verdreven. In Limburg, de Achterhoek en Twente komt het nog tot tropische temperaturen, in de rest van het land is het al iets minder warm.

Vanaf zondag is het enkele dagen gedaan met het warme zomerweer. Het wordt dan nog 21 tot 23 graden met een zonnetje, maar er zullen ook buien vallen. In de loop van volgende week keert het zonnige en warmere zomerweer waarschijnlijk terug.