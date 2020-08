Dankzij deze speciale koeiendouche blijven de koeien van Wim en Marjolein koel

De koeien van boer Wim en zijn vrouw Marjolein uit Siddeburen staan in deze bloedhete temperaturen opvallend tevreden te herkauwen in hun stal. Marjolein is van huis uit veearts en heeft samen met de lokale melkinstallateur een koeienkoelsysteem ontwikkeld. De koeien komen de hittegolf daardoor zorgeloos door.

De runderen van Wim en Marjolein krijgen, als ze dat willen, elke zes minuten een koude douche. “Het idee van de douche komt uit een Amerikaans wetenschappelijk artikel, we hebben dat verder ontwikkeld en op maat gemaakt voor de Nederlandse situatie”, vertelt Marjolein.

In Nederland is de koeiendouche nog een nieuw fenomeen. “Er zijn wel stallen met vernevelingssystemen, maar de douche op deze manier is nog niet op veel plekken in Nederland te zien.”

Koeien kunnen niet zweten

Koeien kunnen niet of nauwelijks zweten, dus ze krijgen het zwaar met temperaturen boven de 25 graden. Ook de melkproductie gaat dan achteruit. “Maar dat is voor mij niet het belangrijkste”, zegt Wim. “Ik vind de gezondheid van de koeien het zwaarst wegen. Als de koe gelukkig is, ben ik ook gelukkig.”