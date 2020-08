Voor de zesde keer dit jaar is er een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het in De Bilt op 8 augustus zo warm als vandaag. Weer.nl meldt dat het kwik om 11:40 een recordhoogte van 33,1 graden aantikte. Daarmee werd het oude record van 32,9 graden vermorzeld. Dat stond al sinds 1975.

Op andere plekken in Nederland is het nog veel warmer. In Deelen, vlakbij Arnhem, is het op het moment van schrijven 33,4 graden. In Arcen in Limburg meet het nu al 34 graden. Later in de middag kan de temperatuur in Brabant en Limburg verder oplopen tot 37 graden.

Al zes eerdere hitterecords vandaag

Het warmterecord in De Bilt is niet het eerste record van dit jaar, schrijft Weer.nl. Op 31 januari, 16 februari, 5, 6 en 8 april was het recordwarm op het hoofdweerstation bij het KNMI. Naast deze zes warmterecords vinden we twee kouderecords. Het eerste kouderecord werd gemeten in de nacht van 14 mei. In de nacht naar 15 mei werd opnieuw een kouderecord verbroken.

Het hitterecord van vandaag kan zomaar eens niet het enige zijn dat wordt verbroken. Voor De Bilt komt het augustusrecord in gevaar, dit staat nu nog op 35,3 graden, gemeten op 4 augustus 1990.