KNMI: code oranje in vier provincies vanwege extreme hitte

Het KNMI kondigt zaterdag code oranje af voor de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland.

Dat laat het weerinstituut vrijdagmiddag weten. Het KNMI verwacht in de zuidelijke provincies “extreme hitte”, met temperaturen van rond de 35 graden.

Afgelopen woensdag is de nieuwe landelijke hittegolf begonnen. Volgens Weer.nl zijn er maar liefst zeven of acht dagen met tropische hitte op komst. Naar verwachting wordt het minstens een week lang warmer dan 30 graden.

Record

Zodra het acht dagen op rij warmer is dan 30 graden zou dat een absoluut record betekenen. Dit is sinds 1901 namelijk nog nooit eerder gebeurd in Nederland. Het huidige lengterecord werd gemeten in 1941 en 1975. Toen waren er zes tropische dagen.