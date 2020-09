Een nieuw weerrecord: nog nooit was het zó laat in het jaar nog zó warm

Opnieuw is dit jaar een weerrecord verbroken. Sinds het begin van de metingen (1901) was het niet eerder zó laat in het jaar nog zó warm. Dat meldt Weer.nl. Het vorige record stamt uit 2016. Toen viel de laatste tropische dag van het jaar op 14 september.

In De Bilt tikte de thermometer om 14:20 uur de 30,2 graden aan. Daarmee is er sprake van een officiële tropische dag. In het zuiden van het land was het op dat moment al veel warmer. In het Brabantse Gilze-Rijen steeg de temperatuur naar 33,7 graden. De hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten zo laat in het jaar.

Vrij zeldzaam

Officiële tropische dagen zijn vrij zeldzaam. Tot nu kwam dat slechts vijf keer eerder voor: twee keer in 2016 en één keer in 2013, 1991 en 1949. Van deze tropische dagen was die van 5 september 1949 het warmst; het werd toen 32,6 graden in De Bilt.

Met de twaalfde tropische dag op zak staat 2020 in de top 3 van jaren met de meeste tropische dagen. De jaren 2006 en 1976 hebben met respectievelijk 13 en 14 tropische dagen net wat dagen meer op de teller staan.

Laatste tropische dag

De kans op nog een officiële tropische dag deze maand is niet meer zo groot. Morgen draait de wind naar het noorden en wordt het wat koeler. In het binnenland kan het met 25-29 graden nog wel zomers warm worden. Na morgen gaat de temperatuur verder omlaag.