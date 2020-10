Slechthorenden: 'Mondkapje maakt gesprek nog lastiger dan communiceren onder water met een duikbril op'

Op steeds meer plekken worden mondkapjes gedragen. Ongeveer 70 procent van de Nederlanders is hier voorstander van, bleek eerder uit ons onderzoek. Toch is het voor slechthorenden niet ideaal. Want liplezen met die mondkapjes is natuurlijk niet te doen.

Voor mensen met een auditieve beperking, zoals slechthorenden is dat een groot probleem. Want op anderhalve meter werken de meeste gehoortoestellen niet meer en als je dan ook niet meer kunt zien wat iemand zegt, wordt communiceren wel heel lastig.

‘Ik kan mensen niet meer verstaan’

Jetty Mouw vindt het een ramp. Ze is aan één oor doof en aan haar andere oor lijdt ze aan tinnitus, ze hoort daar een piep van 70 tot 90 decibel. Een gesprek volgen in de openbare ruimte is voor haar, ook met gehoorapparaten, normaal al een behoorlijke uitdaging. Dan helpt het haar als ze kan liplezen.

Liplezen zelf is behoorlijk vermoeiend, dit omdat ze heel geconcentreerd moet kijken en luisteren om iemand toch te verstaan. Maar nu steeds meer mensen een mondkapje zullen gaan dragen, kan ze niet meer liplezen. “Zeker als er veel omgevingsgeluid is, zoals bij een kassa, is het al lastig genoeg zonder mondkapje. Maar met mondkapje is het echt niet te doen. Ik heb geen idee wat er dan gezegd wordt.”

Hoewel ze er veel last van zal ondervinden, is Jetty een voorstander van de mondkapjes. “Als zoiets kleins als een mondkapje helpt om corona te bestrijden, dan is dat geweldig en dan moeten we dat zeker doen. Maar ik zal niet ontkennen dat het voor mij persoonlijk rampzalig is.”

Transparant mondkapje

De patiëntenvereniging voor slechthorenden, de Stichting Hoormij NVVS, bevestigt dat het dragen van mondkapjes voor slechthorenden een enorme impact heeft. Daarom vraagt de stichting om meer bewustwording en begrip.

Volgens directeur Wil Verschoor begint het ermee dat mensen zich moeten realiseren dat op anderhalve meter afstand niet iedereen je goed kan horen en dat het dan al helpt als er langzaam en duidelijk gesproken wordt. Dat is ook al zo als er geen sprake is van een mondkapje maar een plexiglas scherm. Dat kun je volgens de stichting al vergelijken met communiceren onder water met een duikbril op. Met een mondkapje is het nog erger. Daarom hoopt de stichting dat mensen overwegen een transparant mondkapje te gebruiken. Die worden wel verkocht, als is het niet op grote schaal. Daarom is het misschien aan te raden om zo’n venstermasker zelf te maken.

Slechthorenden kunnen zelf ook iets doen: vertellen of laten zien dat je een auditieve beperking hebt, zodat anderen er rekening mee kunnen houden. Dat is Jetty ook zeker van plan. Ze heeft de stickers voor op haar mondkapjes al in besteld.