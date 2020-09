Veel onduidelijkheid in de winkelstraten: het kabinet roept Nederlanders in de grote steden op om in winkels een mondkapje te dragen, maar het is géén verplichting, Als het aan een ruime meerderheid van de Nederlanders ligt komt daar verandering in.

Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2.300 mensen. Zeven op de tien Nederlanders wil namelijk dat iedereen een mondkapje gaat dragen in alle winkels, ook buiten de Randstad. Iets meer dan een kwart vindt zo’n mondkapjesplicht niet nodig.

Een mondkapjesplicht is duidelijk populairder onder ouderen dan jongeren. Van de vijftigplussers staat bijna drie kwart achter een dergelijke maatregel. Bij mensen tussen de 30 en 50 is dat gezakt naar 62 procent. Bij jongeren tot 30 jaar steunt bijna 60 procent een draagplicht.

Zelf mondkapje dragen?

Op dit moment geldt voor het winkelend publiek in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven alleen het dringende advies om binnen mond en neus te bedekken. Winkeleigenaren mogen bezoekers wel weigeren als zij geen mondneusmasker willen dragen. 70 procent van de ondervraagden vindt dat dit advies voor heel Nederland zou moeten gelden.

Op de vraag of deelnemers van plan zijn om zelf ook een mondkapje dragen tijdens het winkelen zegt een meerderheid dat inderdaad te gaan doen: 58 procent. Ongeveer een derde is dat niet van plan. Ook in dit geval zijn mondkapjes beduidend populairder onder ouderen dan onder jongeren.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.