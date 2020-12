Miljoenen kilo's vuurwerk onderweg vanuit China, maar waar slaan we het op?

Nu de vuurwerkverkoop komende jaarwisseling aan banden is gelegd zitten importeurs met een groot probleem. De bestellingen vanuit China zijn gewoon onderweg naar ons land, in totaal zo’n acht miljoen kilo. Maar de loodsen liggen al bijna helemaal vol met vuurwerk.

De Nederlandse vuurwerkimporteurs zitten inmiddels met de handen in het haar. Door het tijdelijke vuurwerkverbod kunnen zij hun handel niet kwijt bij de verkooppunten. Landelijk ligt er hierdoor nu al zo’n dertien miljoen kilo opgeslagen in de bunkers en dan moet er voor de bijkomende acht miljoen kilo dus ook nog opslag worden gevonden.

Containers zitten propvol

Vuurwerkimporteur Lesli Vuurwerk uit het Gelderse Lichtenvoorde krijgt maandag de zoveelste container met vuurwerk binnen. Het past allemaal nog maar net, de opslagloodsen liggen bijna helemaal vol. “In totaal mogen we 3,5 miljoen kilo opslaan”, vertelt directeur Jasper Groeneveld tegen Hart van Nederland.

Bijna alle zeventig containers zitten propvol. “Voller mag ‘ie niet”, wijst de directeur naar binnen. “We hebben hier en daar nog een gaatje, ik gok in een container of vijf.” Wat hij gaat doen als het vuurwerk niet meer past, weet Groeneveld nog niet.

“De contouren voor een oplossing liggen er, maar dat zijn flinke verplichtingen en daar zitten flinke kosten aan verbonden”, legt de vuurwerkhandelaar uit. Wat hem betreft moet de overheid dan ook bijspringen. Die trok eerder 40 miljoen euro uit om de branche te ondersteunen, 15 miljoen daarvan is gereserveerd voor opslag.

Vuurwerk naar Duitsland?

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) is in overleg met de overheid om een oplossing te vinden, bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De veiligheidseisen voor de opslag van vuurwerk zijn streng, dus het is geen makkelijke opgave.

Woordvoerder Marcel Teunissen van BPN denkt dat een deel van het vuurwerk uiteindelijk in Duitsland moet worden opgeslagen. “Daar zijn ruimere regels dan in Nederland,” legt hij uit. “Maar het vuurwerk moet dan geregistreerd worden en die procedure duurt een half jaar.”

‘Vernietigen is vreselijk duur’

Het ministerie zegt inderdaad op zoek te zijn naar veilige opslagruimte in Duitsland. “Het is aan de handelaren zelf wat ze daar mee doen”, aldus een woordvoerder. “Als zij er voor kiezen om opslag te vernietigen, dan is dat hun eigen keuze.”

Maar dat is wat BPN betreft geen optie. “Vernietigen is vreselijk duur”, zegt Teunissen. “Dat kost echt miljoenen en is dus geen goed idee.” Volgens de branchevereniging zal Infrastructuur en Waterstaat daarom toch echt een opslagplaats moeten vinden.

