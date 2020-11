Door hele land vuurwerkprotesten tegen verbod tijdens jaarwisseling

Het houdt de gemoederen van vuurwerkfans al weken bezig. Het verbod op ál het vuurwerk tijdens oud en nieuw. Voor Nederlanders uit heel het land reden om zaterdagavond gezamenlijk om 20.00 uur een knallend statement te maken tegen de overheidsbeslissing.

Sinds het aangekondigde verbod is het onrustig onder de leden van de facebookgroep ‘Vuurwerk moet blijven!!!’, merkt beheerder Leon uit Zoetermeer. De groep heeft zo’n 8.600 leden en bestaat al sinds 2014. “Er wordt gigantisch veel over gepraat. Een van de leden heeft zelfs al gedreigd om naar de Tweede Kamer te gaan en daar iets groots neer te leggen. Maar we houden goed in de gaten dat het niet uit de hand loopt in onze groep. De politie leest misschien ook mee.”

Lees ook: Kabinet hakt knoop door: tijdelijk vuurwerkverbod en 40 miljoen compensatie

“Het is voor veel mensen ook een uitlaatklep,” legt Leon uit. Hij is al van jongs af aan vuurwerkfan. “De kleuren vind ik mooi. De knallen. Het moment dat je ‘t lontje aansteekt, de spanning.”

Tekst gaat door onder de Twitterberichten.

Vuurwerkprotest van 20.00 uur in Drachten. Nog steeds overal geknal #vuurwerk pic.twitter.com/pdE6uaHYjE — Martin Drent (@martindrent) November 21, 2020

Heerlijk .. vuurwerk hier ..Geen gedoe .. gewoon gezellig vuurwerk pic.twitter.com/tQia3fWroo — FFenn (@Covfefe81) November 21, 2020

Handhaving

De politie zegt dat het verbod tijdens de jaarwisseling meehelpt bij de handhaving die al extra lastig wordt vanwege de coronamaatregelen. Vuurwerkexpert Anne Dreijer van de politie voorspelt een uitdagend oud en nieuw. De hoop is dat veel mensen zich aan een mogelijk totaalverbod gaan houden, “maar er zal een klein deel zijn dat toch vuurwerk gaat gebruiken,” verwachtte Dreijer eerder al bij Hart van Nederland.

Lees ook: Politie ziet forse toename illegaal vuurwerk: ‘Het is echt een misdrijf als je zwaar vuurwerk hebt’

Leon heeft zaterdagavond zelf geen zwaar vuurwerk afgestoken maar staat wel achter het protest. “Ik vind dat corona als excuus wordt gebruikt om het vuurwerkverbod er doorheen te duwen. Ik vind het onbeschoft hoe de overheid nu met ons omgaat. Oud en nieuw is maar een keer per jaar en en we mogen alleen tussen zes en twaalf uur vuurwerk afsteken. Dat zijn maar zes uurtjes. Ik heb het gevoel dat wij als fans en dat ook de vuurwerkverkopers, niet serieus genomen worden.”

Alcoholverbod

Volgens hem moet eerder gekeken worden naar alcoholgebruik. “De mensen die gaan drinken tijdens oud en nieuw zijn een groter probleem. Dat zeggen de zorgmedewerkers zelf. Ik pleit voor een alcoholverbod in plaats van een vuurwerkverbod. Waarom mogen straks de restaurants wel open maar als je met een paar vrienden in de buitenlucht wat wil gaan afsteken dan mag het niet. En dat vinden ik en heel veel mensen krom.”