Vuurwerkverbod? Verkoop vlak over de Duitse grens 'gaat als een malle'

Het vuurwerkverbod in ons land wordt steeds verder aangescherpt en dat merken handelaren net over de grens maar al te goed. Nederlanders slaan namelijk massaal in. “Het gaat als een malle”, aldus verkoper Hayo Wolff van Heron Fireworks.

Maandag maakte minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekend dat niet alleen het verhandelen en verkopen van vuurwerk dit jaar in Nederland verboden is, maar dat ook het vervoeren ervan. Dat zou betekenen dat er niet zoals andere jaren massaal vuurwerk in Duitsland gehaald kan worden op de laatste drie dagen van het jaar.

‘300 tot 400 procent meer’

Toch merken vuurwerkhandelaren die hun knalwerk rond de jaarwisseling vanuit Duitsland verkopen vooralsnog nog niets van de aanscherpingen van het landelijke verbod in Nederland. Sterker nog: volgens hen is het aantal bestellingen met 300 tot 400 procent toegenomen in vergelijking met vorig jaar.

“Het verbod dat ze willen, levert zo ontzettend veel agressie en onbegrip op”, vertelt Wolff aan Hart van Nederland. De verkoper denkt dan ook dat het kabinet “niets” bereikt met het vuurwerkverbod. “Kijk maar naar hoe het nu gaat.”

Maas in de wet gevonden?

Wolff zegt “een maas in de wet” gevonden te hebben waardoor Nederlanders bij zijn bedrijf in het Duitse Elten, net over de grens bij Arnhem, toch vuurwerk kunnen kopen. “Er is niks illegaals aan, iedereen krijgt van ons een getekende garantie dat ze met hun vuurwerk naar huis kunnen rijden”, verzekert hij.

Hoe deze methode precies werkt, wil de handelaar nu nog niet zeggen. “We dansen wel op het randje van de wet, dus we moeten het goed dichttimmeren.” Hij hoopt er volgende maand meer duidelijkheid over te kunnen geven aan zijn klanten.

Daarnaast stelt Wolff ook plekken op het Duitse platteland beschikbaar waar mensen met oud en nieuw vuurwerk kunnen afsteken, aangezien dat bij de oosterburen nog wel is toegestaan. “Uiteraard wel binnen de geldende coronaregels”, benadrukt hij.