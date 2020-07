Volgens het RIVM is er geen wetenschappelijk bewijs om het dragen van niet-medische mondkapjes verplicht te stellen. Toch willen de meeste Nederlanders wél een mondkapjesplicht, blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland.

Aan het onderzoek deden ruim 4.500 mensen mee. Een meerderheid van de Nederlanders (57 procent) wil dat mondkapjes verplicht worden gesteld in ons land. Over hoe en waar de maatregel zou moeten gelden zijn de deelnemers duidelijk verdeeld.

Lokaal of landelijk?

Een kleine groep van 16 procent voelt wel wat voor een lokale mondkapjesplicht, bijvoorbeeld in gebieden waar een corona-uitbraak is. Voor vier op de tien Nederlanders gaat dat niet ver genoeg: zij pleiten voor een landelijke invoering van verplichte mondkapjes. Een derde van de ondervraagden ziet het helemaal niet zitten om mond en neus onder druk te moeten bedekken.

Vooral het gegeven dat het in buurland België wel verplicht is om een mondkapje te dragen is een veel gehoord argument om dat hier ook in te stellen. Voorkomen is immers beter dan genezen, aldus een deelnemer. “Alle landen om ons heen voeren het in maar in Nederland gaan we moeilijk doen. Al voorkom je er maar één ernstige brandhaard mee!”

Alleen binnen dragen?

En waar moeten Nederlanders dan gezichtsbescherming gaan dragen? Vooral op drukbezochte locaties, vinden veel mensen. Stel het sowieso in voor drukke winkelstraten of -centra, zegt 78 procent. Twee derde wil dat je ook de supermarkt niet meer in komt zonder mondkapje. Slechts een op de vijf vindt dat we ook op de werkvloer onze mond en neus moeten afschermen.

Ook al is er geen wetenschappelijk bewijs voor het nut van niet-medische mondkapjes, vlak vooral het psychologische effect van het dragen ervan niet uit. Hoogleraar psychologie Paul de Lange wees woensdag in Hart van Nederland op onderzoeken waaruit blijkt dat mensen die iemand zien met een mondkapje automatisch meer afstand houden.

‘Signaal aan toeristen: houd afstand!’

Dat blijkt ook uit rondvraag onder de panelleden: 53 procent zegt anderhalve meter afstand te houden als ze iemand tegenkomen met een mondkapje op. “Als anderhalve meter afstand houden niet lukt, is het mondkapje een alternatief”, stelt een panellid.

“Bovendien gaan mensen bewuster met afstand houden om als er mondkapjes gedragen moeten worden”, denkt diegene. “De winkelstraten worden dan waarschijnlijk iets minder druk.” Ook een veel gehoord argument: door de verplichte mondkapjes “geef je ook aan buitenlandse toeristen het signaal af dat je je in Nederland ook weldegelijk aan de regels moet houden”.