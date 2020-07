Code oranje in België zorgt voor ongemak in Nederlands grensgebied

Een bezoek aan een ‘oranje’ coronagebied? Dan is het de bedoeling dat je bij terugkomst twee weken in quarantaine gaat. Dat geldt dus ook voor de provincie Antwerpen, net over de grens, waar het kabinet dinsdagavond ‘code oranje’ voor heeft afgegeven. Maar niet meer naar België is voor veel grensbewoners makkelijker gezegd dan gedaan.

Ze hebben er over en weer familie, hun werk en doen er boodschappen. Het dagelijks leven van inwoners van Putte in Noord-Brabant is verdeeld tussen Nederland én België. Het dorpje wordt gescheiden door de grens tussen beide landen. Een grens die voorheen alleen op papier bestond.

Verwarrend

Sinds de Nederlandse overheid dinsdag code oranje afkondigde voor de door corona geteisterde provincie Antwerpen, moeten de Nederlandse dorpelingen echter goed nadenken waar ze hun brood en groenten halen. Doen ze dat over de grens, dan verwacht de overheid dat ze twee weken in quarantaine gaan.

Lees ook: Verwarring in grensdorp Baarle-Nassau: ‘Winkel in? Mondkapje op!’

Puttenaren vinden het allemaal maar erg verwarrend. “Voor de lockdown moesten we geen mondkapjes dragen, na de lockdown ook niet… Nu gaat het weer langzaam omhoog en dan moeten we opeens wél weer een mondkapje dragen,” zegt een van tegen Hart van Nederland.

Van de quarantaineregel lijkt niet iedereen zich iets aan te trekken. Een voorbijganger is net nog in België geweest: “Ik droeg een mondkapje. Officieel zou ik nu in quarantaine moeten.” De man is niet van plan om dit ook echt te doen.

Reisadvies komt hard aan

Het reisadvies is voor de Belgen “zeker een extra klap”, zegt Carl Van Dyck, regionaal directeur van de Belgische vereniging van zelfstandige ondernemers UNIZO tegen het ANP.

“Dit komt hard aan bij de winkeliers, hotels, cafeś en restaurants. Nederlanders leveren een aanzienlijke bijdrage aan de Antwerpse economie”, aldus Van Dyck. Het wegblijven van het “zeer gewaardeerde Nederlandse publiek” komt bovenop de avondklok en andere veiligheidsmaatregelen die woensdagavond van kracht worden in Antwerpen.

De grens tussen Nederland en België is overigens niet dicht. Nederlanders mogen gewoon nog door de provincie Antwerpen rijden, maar als je even stopt en uitstapt bij een benzinestation moet je in quarantaine.